警惕食源性甲醇中毒 不买不喝来路不明的散装白酒

人民网北京4月7日电 （记者乔业琼）近年来，由于一些不法商贩使用低成本的工业酒精勾兑各类酒产品（散装白酒为主），导致食源性甲醇中毒的事件时有发生。就食源性甲醇中毒，天津市疾控中心表示，甲醇对人体的毒作用是由甲醇本身及其代谢产物甲醛和甲酸引起的，主要特征是以中枢神经系统损伤、眼部损伤及代谢性酸中毒为主，人体摄入甲醇5～10mL就可引起中毒，30mL可致死。

甲醇，俗称木醇、木精，为透明、无色、有毒的挥发性液体，广泛用做工业溶剂和化工原材料，可经呼吸道、皮肤、消化道进入人体而引起中毒。中毒原因有以下两个方面：

误饮含甲醇的工业酒精或使用其勾兑的假酒。工业酒精常含有甲醇等有毒有害物质，是不可食用的。一些不法商贩使用低成本的工业酒精勾兑各类酒产品（散装白酒为主），导致食源性甲醇中毒屡屡发生。因此，食源性甲醇中毒，多由误喝含有甲醇的工业酒精或饮用含甲醇工业酒精“掺兑”的假酒引起。

日常生产生活中接触醇基燃料。醇基燃料是以甲醇、乙醇和丁醇等醇类物质为原料生产的燃料。醇基燃料一般透明无色、气味似酒精，呈液态，容易发生误食后引起甲醇中毒。此外，工业酒精还可用作玻璃清洗剂等，因保管不善误把工业酒精当作正常白酒饮用引起的中毒时有发生。

一般情况下，中毒后潜伏期为2~24小时，少数长达2~3天，如同时摄入乙醇，则潜伏期会延长，症状主要为头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、烦躁、视力模糊等，重症患者会出现双目失明、神志不清、抽搐、呼吸困难、昏迷，严重中毒会导致死亡。

天津市疾控中心提醒，提高对甲醇中毒危害的认识和自我保护意识，不买不喝来路不明的散装白酒。若出现或疑似甲醇中毒，应尽早就医，避免贻误酿成生命危险。