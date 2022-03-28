国家卫健委：预防食源性甲醇中毒 饮用散装白酒、自制药膳酒需谨慎

人民网北京3月28日电 （记者张文婷）近年来，由于一些不法商贩使用低成本的工业酒精勾兑各类酒产品（散装白酒为主），导致食源性甲醇中毒的事件时有发生。国家食源性疾病暴发监测系统的监测数据显示，2011年-2019年我国共发生食源性甲醇中毒事件31起，257人发病，47人死亡，病死率为18.3%。近日，国家卫健委官网发布提示称，用餐时饮酒，尤其是饮用散装白酒、自制药膳酒、不明来源酒水后，若出现醉酒症状并同时伴随畏光、复视、视力下降等视力损伤症状，应当高度重视，及早就医。

据了解，甲醇俗称木醇、木精，是一种透明、无色、有毒的挥发性液体，广泛用做工业溶剂和化工原材料，可经呼吸道、皮肤、消化道进入入体而引起中毒。甲醇对人体的毒作用是由甲醇本身及其代谢产物甲醛和甲酸引起的，主要特征是以中枢神经系统损伤、眼部损伤及代谢性酸中毒为主。摄入甲醇5～10毫升就可引起中毒，30毫升可致死。我国食源性甲醇中毒多由误喝了含有甲醇的工业酒精或喝了用工业酒精“掺兑”的假酒引起。工业酒精顾名思义是指用于工业的酒精，它常含有甲醇等有毒有害物质，是不可食用的。

值得注意的是，大家在生活中还可能接触到醇基燃料，这是一种以甲醇、乙醇和丁醇等醇类物质为原料生产的燃料。多数情况下，醇基燃料是透明无色液体，气味似酒精，容易发生误食引起甲醇中毒。

甲醇中毒的潜伏期一般为2-24小时，少数长达2-3天，如同时摄入乙醇，则潜伏期会延长，症状主要为头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、烦躁、视力模糊等，重症患者会出现双目失明、神志不清、抽搐、呼吸困难、昏迷，严重中毒会导致死亡。值得注意的是，甲醇中毒早期症状与醉酒类似，常有患者及家属误以为只是醉酒而不作处理，导致治疗时机延误。

对此，国家卫健委提示，消费者应通过正规渠道购买白酒，注意选择包装完整、标签标识符合标准的产品，不购买或饮用无食品生产许可的白酒，切勿私自勾兑来源不明的散装白酒，杜绝来历不明的白酒流向餐桌。除非生产生活必需，单位和个人不要购买、储存工业酒精。建议家庭存放的酒精做明显标识。