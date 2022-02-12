渴了喝饮料饿了吃零食 19岁女孩“酸”中毒抢救10天

扬子晚报讯(通讯员 杜蘅 记者 张斌)19岁的女孩寒假在家，渴了就喝饮料，饿了就吃零食，到了饭点胃口依然很好，然而就在过年前几天，这个女孩因为酮症酸中毒而昏迷，被送到常州市肿瘤(第四人民)医院抢救，在医院重症监护室里整整抢救了10天，目前仍在常州市肿瘤医院内分泌科接受治疗。

1月28日上午，小玲被家人送进了常州市肿瘤医院，当时小玲呼之不应，面色潮红，呼吸浅慢。接诊的是医院急诊科副主任巢益群，她从小玲的呼吸中闻到了一股淡淡的烂苹果味，就让护士在常规生命体征监测的基础上立即测量血糖，尿酮体。果然发现小玲不仅血压低至55/32mmHg，而且血糖高值测不出，尿酮体阳性，初步诊断为糖尿病酮症酸中毒。

“当时，小姑娘的双侧瞳孔不等大，头颅CT也显示她已经发生脑水肿了，很危险，如果不及时纠正酸中毒，有可能会危及她的生命。”巢益群说，“糖尿病酮症酸中毒是由于胰岛素严重缺乏导致的糖脂肪蛋白质代谢紊乱的一种内科急症，是糖尿病患者最常见的严重急性并发症，严重者可发生昏迷，甚至危及生命。”

“我们在小玲醒来之后了解到，她在半年前出现了多饮、多食、多尿，体重下降的症状，这是典型的糖尿病的‘三多一少’。她平时胃口很好，爱吃零食，渴了就喝饮料。”常州市肿瘤医院内分泌科主治医师张玲介绍说，“目前，我们综合考虑她是因为患有1型糖尿病而没有及时发现、及时治疗，体内的胰岛素绝对不足无法抑制脂类分解而导致体内生酮处于高水平状态，从而发生代谢性酸中毒。”

最后，张玲还提醒大家：“三多一少是糖尿病的典型症状，不要以为只有中老年人才会得糖尿病，对于儿童和青少年出现三多一少也要注意，及时到医院就诊，早期发现，早期规范治疗。”