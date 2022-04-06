方舱医院收治标准是什么？如何保障封控区居民重疾救治？专家这样说

人民网北京4月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

解决好看病“最后一米”

会上，有记者提问，有些重症心血管疾病、癌症等特殊医疗需求人员面临住院难或者断药的风险，在疫情期间如何保证封控区居民重大疾病的救治诊疗工作？如何缓解群众到医疗机构就诊“最后一米”难题？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠疫情防控过程中，疫情防控和基本的医疗救治两方面都非常重要，不可或缺。

“我们一直强调在疫情防控的状态下要解决公众正常的诊疗需求，尤其是重危患者救治的问题。”王贵强表示，疫情聚集期间，封控区、管控区的群众看病问题应该引起高度重视，并且采取一系列手段保证这些病患能够得到及时、有效的治疗。

王贵强介绍，国务院联防联控机制对医疗机构和医务人员提出相应的要求，一方面在急诊、抢救室、手术室、医院病房以及妇产科要有相应的应急区域或者缓冲病区，就是解决这些核酸检测未出结果前重危患者的救治问题；第二方面，要求各地要统计孕产妇、透析人群、放化疗人群的基本底数，把本底摸清楚，建立台账，使这些病人得到有效跟踪随访，需要救治时能得到及时救治。对慢性长期用药患者要安排就近的医疗机构给予相应药物处方，包括一些慢性病，建议结合病情可以延长到12周的处方，并提供上门送药服务。对于封控区、管控区的群众用药问题要有健康咨询、心理咨询，包括慢性病的咨询问诊工作，充分发挥互联网诊疗优势，解决百姓足不出户的日常看病需求。

对于看病“最后一米”的问题，王贵强表示，这里有两个问题，一个是出小区、进医院，所谓的“一出一进”，需要多部门的联动机制，配合120等急救机构，使120急救等便民服务能够及时有效发挥作用。并且，运输过程中能够妥善安排交通工具来解决群众的看病问题。这需要各方面协调，必要时征用政府车辆、志愿者的车辆，来保证点对点的接送服务。

安全有序做好核酸检测

“核酸检测整个过程非常复杂。”王贵强表示，从组织群众去采样点到样本采集、核酸检测，要快速组织群众到采样点进行核酸检测，同时要规范采样的整个过程，尤其是做好组织管理工作，避免集中的拥挤状态导致进一步传播的风险。从个人角度强调以下内容：

一是检测前，建议两小时之内最好不吃东西，避免采样过程中出现可能的呕吐、反胃等，同时戴好口罩，做好个人防护。建议提前30分钟不要喝水、不吃口香糖、避免喝酒。

二是检测过程中，配合医务人员采取相应动作，无论是鼻拭子还是口咽拭子，都要配合医务人员，做相应的动作。

三是检测后，不要在采样点逗留太长时间，要立刻离开。不要在采样点丢弃废弃物等，采样回去以后要继续做好个人防护，做好手卫生。

总之，通过核酸检测过程中的个人防护和积极配合，使核酸检测有序、安全的实施。

密切监测所有患者的病情变化

王贵强介绍，方舱医院收治的标准是主要收治有生活自理能力的60岁以下的，并且无急性发作的基础病和精神疾病的无症状感染者和轻型病例。

“无症状感染者包括潜伏期感染者，可能出现症状甚至病情进展。轻型病例个别可能出现疾病进展，尤其是年龄大、有基础病、以及未接种或未全程接种疫苗人群。”王贵强表示，在管理无症状感染者和轻型病例时，一定要有医务人员在场，在方舱医院里要安排医务人员和必要的诊疗设备，包括抢救设备、基本用药等等。

“2022年3月22日国务院联防联控机制综合组印发《方舱医院设置管理规范》，明确要求方舱医院要配备一定比例的医务人员、医疗检测设备、抢救药品和氧气，保证方舱医院能够进行基本的病情监测和治疗，以及病情变化时能够及时转诊。”王贵强说。

在诊疗要求方面，王贵强介绍，一是有重症高风险的轻型病例，建议使用一些药物治疗，尤其是抗病毒治疗。一般的轻症病人可以用一般的对症支持治疗，包括中药；二是密切监测所有患者的病情变化，尤其要高度关注有基础病的、年龄偏大的重症高风险人群，如果发现病情变化，及时的采取相应的治疗措施，并联系120车辆，尽快转到定点医院做进一步诊疗。

加强医疗废弃物的管理

“核酸检测包括采样、送检、检测以及报告等多个环节。在所有环节中都会产生相应的医疗废弃物，所以这些医疗废弃物的处理是至关重要的，处理不当可能有潜在导致传播的风险。”王贵强介绍，《区域新型新冠核酸监测组织实施指南（第三版）》专门提出了明确要求，要加强医疗废弃物的管理。具体如下：

首先，规范医疗废弃物的管理流程，做好废弃物的收集、包装、无害化处理、暂存、交接、转运等等各个各项工作；

第二，要求整个包装严格按照双层包装袋盛装医疗废弃物，确保封口严密，整个过程没有破损、渗漏；

第三，建立医疗废弃物处理专班协调相关部门做好医疗废弃物的处理工作，包括医疗废物处置单位、转运单位、转运点、贮藏点等等一系列环节都要有专门保障；

第四，核酸采样点产生的医疗废弃物要求是当日清运，核酸检测机构产生的废弃物在有暂存条件的可以暂存，但是不超过两天。超过暂存量的时候一定要采取快速有效措施，与收运单位进行积极协调，保证及时的转运处理。

王贵强还表示，转运医疗废弃物时要避免在大风、雷雨等等天气情况下转运，避免可能出现的不确定因素导致废弃物的泄露。收运单位要进行相应优化，包括车辆调度、路线安排等环节，都需要进行事先的规范和管理。