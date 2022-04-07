坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇 从严从实从细抓好疫情防控

本报北京4月6日电 （记者王美华）国务院联防联控机制6日举行新闻发布会，介绍从严从实从细抓好疫情防控工作有关情况。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前全国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，部分地区社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行，防控形势严峻复杂。要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，快字当头，加紧推进重点地区应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。各地要加强隔离点和方舱医院储备，提升规模性疫情处置能力，千方百计帮助群众解决实际问题，保障居民基本生活和就医需求。

“3月1日至4月5日，全国累计报告本土感染者176455例，波及29个省份，总体呈现流行范围广，规模性疫情与散发疫情交织，外溢病例及续发疫情多发等特点。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，3月中旬以来，随着各地疫情防控措施的有效落实，此前疫情较为严重的5个省市中，广东、山东、河北等均呈现向好态势，但上海和吉林疫情仍处于发展状态。多地疫情有效控制证明，应对奥密克戎变异株引发的本土聚集性疫情，从严从紧采取以隔离、管控、封控、筛查等为核心的措施依然有效，可以实现“动态清零”的既定方针。

“目前疫情状态持续的时间，取决于我们的防控策略、防控措施落实的力度。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在党中央的坚强领导下，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，从严从实把防控措施落实到每一个环节，近期呈现的疫情多点散发的形势很快会得到好转。

截至4月5日，全国累计报告接种新冠疫苗超32.8亿剂次，已完成全程接种超12.4亿人，覆盖人数占全国总人口的90.70%。60岁以上老年人接种覆盖人数超2.2亿人。

“疫苗接种加上有效的个人防护，是当前新冠肺炎疫情防控的有效手段。”雷正龙表示，近期国家卫健委对老年人群接种工作进行了再部署、再安排，希望老年人能够及时按程序完成预防接种。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提示，春季是花粉过敏高峰期，有花粉过敏史不是接种新冠病毒疫苗的禁忌。如果花粉过敏者正在过敏的急性发作期，特别是花粉过敏导致哮喘等严重症状发作的，要缓种疫苗。对有花粉过敏史可以接种疫苗的，接种疫苗时，要告知临床医生或接种医生，也要严格遵守接种后留观30分钟的规定。