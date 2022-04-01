陪诊服务应该“陪什么”“怎么陪”

近年来，陪诊服务逐渐走进公众视野。据不完全统计，电商平台上提供陪诊服务的店铺超过500家，生意好的店铺月销售量上千单。据媒体报道，目前陪诊员遍布北京、上海、广州、杭州等多个城市，既有自由职业者，也有看护机构的员工。

老人、孕妇、未成年人、残疾人等看病，需要有人陪伴，家人若没有时间，就得找人代替。一些医院越建越大、科室越分越细，看门诊、做检查、缴费取药，容易走错路、进错门，需要有人陪伴引领。看病先到哪里、后做什么，流程很讲究，让懂窍门的人陪诊，可节省不少时间。社会老龄化程度日益加剧，民众对生活便捷程度的要求越来越高，陪诊需求将随之增长，这株创新幼苗具有长大成树、变成大众化服务的潜力。

社会陪诊服务虽然出现了一段时间，却属民间自发的新业态。草根化、粗放式的陪诊服务，不仅质量无法确保，而且隐藏风险。比如陪诊员难免接触到患者的敏感信息，隐私一旦泄露，对患者的杀伤力很大。医托、号贩子、保健品推销员等混迹其中，陪诊就会变成行骗的幌子。找熟人医生插队看病属行业不正之风，陪诊员将医院人脉当资源，可能影响就医公平。需要家属签字的紧要关头，陪诊员能否代行监护权，由此产生的后果如何划分责任等，也缺乏规则。

没有规矩，不成方圆。只有以规则为推手，方能发挥陪诊服务的优势，规避风险与乱象。规范的前提是正名，有必要将“陪诊员”纳入新职业目录，并明确服务规范和范围。

更要看到，陪诊员的素质能力，是影响该职业能否健康发展的关键因素。如果陪诊员拥有较高的健康素养，甚至具有医学专业背景，陪诊就会更加得心应手，提出的建议也更科学合理。如果陪诊员具有较强的看护能力，对于失能或半失能患者、孕妇和婴儿、残疾患者等特殊群体的陪诊服务，就会更贴心周到。陪诊员的入职标准如何设定，职业培训由谁负责、竞争机制怎么建立等，决定着陪诊员队伍的整体素质，对行业发展也将产生重要影响。

患者需要陪诊，但陪诊并非简单地“带人看病”，还应该有其他一些服务。代理监督医疗行为，出现纷争时替患者维权，可作为陪诊服务的拓展内容。

陪诊服务做得好，还可帮助患者节省费用。基本医保、大病保障、商业保险、长期护理险等险种很多，如何报销最划算，有时需要进行精算。甲类、乙类医保目录药品以及目录外药品怎么搭配使用，关系到诊疗效果和费用负担。购买陪诊服务的患者连自行看病都颇感困难，对于这些烧脑的问题，就更加无力考虑。陪诊要敢于向这些领域迈进，使服务更全面和优质。

陪诊服务涉及生命与健康，服务对象又多为老人等特殊群体。为陪诊服务制订好各种规范，方能让这个新职业茁壮成长，既造福于广大患者，又拓宽就业渠道。（罗志华）