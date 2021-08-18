饮料消费新趋势：口感立体、健康升级、情感共鸣

气泡果汁、气泡乳、气泡茶等气泡类饮料横空出世；无糖茶饮料在健康风潮下正当红，而95后是增长潜力最大的饮料消费者群体……近日，第一财经商业数据中心（CBNData）联合天猫发布《2021饮料消费趋势洞察》报告，洞察当前饮料市场的发展概况、消费新人群的显著特征，展望饮料消费的最新三大趋势。

消费者追求口味和健康

饮料市场规模将破万亿

近三年来，饮料行业消费规模逐步扩张，预计在2024年将突破1.3万亿，并且在消费增速上达到了饮料食品整体行业的4倍。不断涌入的线上消费者成为主要驱动力。根据报告，2021年天猫平台饮料行业消费者人数和消费频次均呈上升态势，带动了整体消费额的增长。

另一方面，众多新品牌的入局和老品牌的产品换新也让饮料市场竞争愈发激烈，逐步推进市场革新。尤其是近两年国货品牌数量上升，占据了七成以上的席位。

消费者在喝这件事情上，已不满足于单纯的解渴，而是追求更佳的味蕾体验和更高阶的健康需求。热门口感饮品诸如气泡水、茶饮料等品类“正当红”，在消费者日趋对饮料的健康与否更为关注后，植物蛋白饮料和纯果蔬汁也在市场上占据着一席之地。

饮料消费覆盖更多场景

95后成增长新动力

近年来，随着饮料消费场景的延伸，家庭囤货、户外即饮、宴会分享、运动健身成为消费者饮料需求的新场景，新需求带动线上饮料市场持续扩容，消费者人数不断增加，渐渐渗透大食品行业。

从性别消费来看，女性以高占比高增速成为饮料市场核心人群；从年龄群体来看，95后年轻一代是驱动饮料大盘增长的主要增量人群。而在这类人群中，消费下沉趋势明显，主要表现在三四线及以下级别城市消费占比及增速更高。

年轻消费者在复购率及复购频次上均表现突出，并且95后高频复购的人数增速遥遥领先，高频消费心智逐步凸显。

90后消费者在各类饮品上的消费增速均高于整体人群，年轻一代尤其对气泡水情有独钟。而在消费心智进一步成熟、产品更加场景化细分化之后，年轻人也更愿意把纯果蔬汁饮料和功能饮料收入囊中。

Z世代偏爱叠加口感

新锐白领最爱无糖饮料

报告也指出，饮品市场逐渐呈现“立体口感、健康升级、情感共鸣”三大消费新趋势。

从口味来看，近年来，气泡水消费逐步升温，以各种果味为主的新口味不断涌现。与此同时，各种气泡水创新品类也横空出世，气泡果汁、气泡乳、气泡茶一上市便受到消费者青睐，快速增长。

年轻的Z世代冲在尝新第一线，喜欢叠加口感的气泡乳、气泡茶和气泡果汁等，也不放弃有滋味的“快乐水”，更加成熟的消费者则偏好更为健康和清口的巴黎水、苏打水等。而“季节限定”“时令”也成了产品出圈新公式，季节限定产品不仅能吸引消费者关注购买，也能助力品牌打造爆款单品。

健康方面，随着消费者健康意识的增强，“天然无添加”成为消费者选购健康饮品的主要原因。纯茶、NFC果汁、真果汁茶，深受消费者青睐，含天然真果汁的真果汁茶作为创新品类，融合真果汁和真茶现萃，增长惊人。功能饮料下的电解质饮料除了运动、健身等专业场景，在许多户外、非运动场景中同样受到消费者欢迎。

此外，饮料也要能“撩”会玩，情感化营销趋势凸显。面对消费者对“玩趣”属性的高诉求，IP联名和明星代言成为兴趣破圈的一大利器。

创意与感情链接一体的IP联名款饮料近三年来消费趋势增长了8倍，迪士尼、精灵宝可梦等卡通动漫类型IP，王者荣耀、英雄联盟等游戏电竞类型IP，以及世界杯、奥运会等运动赛事IP均榜上有名。

而随着粉丝经济的大热，明星代言的饮料产品增速显著高于整体饮料市场。以消费人群来看，Z世代在明星代言产品消费中比重突出，时代少年团、蔡徐坤、王嘉尔等当红明星与idol代言的产品在这一人群中尤为受青睐。