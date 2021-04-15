0蔗糖≠0糖！饮料品牌宣传打“擦边球”引质疑

日前，某饮料公司因其乳茶产品在标识和宣传中未说明“0糖”和“0蔗糖”的区别、易引发误解，向消费者致歉。对此，专家指出，饮料品牌在研发减糖新品时，广告宣传需要谨慎精准，不要打“擦边球”，不得欺骗、误导消费者，以利于行业健康有序发展。

“0蔗糖”并不等于“0糖”。科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、营养师阮光锋告诉记者，根据我国《预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）规定，每100克固体食物或每100毫升液体食物中的糖含量≤0.5克，即可标注为“无糖”或“0糖”食品。这里的“糖”包括葡萄糖、果糖等单糖以及蔗糖、乳糖等双糖。

阮光锋分析说，某品牌饮料的乳茶中，虽然没有添加蔗糖，但是添加了结晶果糖。另外，它的配料里有全脂奶粉和脱脂奶粉，奶粉中天然含有乳糖，因此产品不可能达到“0糖”标准。

对此，有消费者表示，饮料在包装上标的是“0蔗糖”，就让人以为是“0糖”，因为普通消费者不懂这些专业术语之间的区别，也不会细看配料表。

配料表上写得清清楚楚，含有结晶果糖，在宣传标识上却“模糊视听”，说是“0蔗糖”。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，根据广告法的相关规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。如果饮料将“无糖”作为产品差异化竞争的核心卖点，而这个差异化本身不存在，对消费者不仅是误导，而且是欺骗，存在违规风险。

记者注意到，在致歉信中，该饮料公司表示，此后的产品包装将从“0蔗糖 低脂肪”改为“低糖 低脂肪”。从3月20日起，生产的全部乳茶原料不再含有结晶果糖。

即将进入饮品销售旺季，记者走访发现，为了迎合消费者需求，市面上不少饮品主要以“0糖0卡0脂”“无蔗糖”“无糖”作为产品包装的宣传卖点。记者查看市面上几款知名度较高的无糖饮料成分表发现，大部分都出现了代糖成分：一款无糖茉莉乌龙茶中含有赤藓糖醇、三氯蔗糖，一款标注“0糖0能量0脂肪”的气泡水饮料中含有赤藓糖醇、蔗糖素。

阮光锋解释说，代糖其实就是甜味剂，也是无糖饮料的甜味来源。我国允许使用的甜味剂有20种，不同甜味剂的差别主要在于成本和口感。

那么，使用代糖的无糖饮料就能“放心喝、不长胖”吗？北京协和医院临床营养科主任医师陈伟表示，与饮水相比，甜味剂在大脑中能产生兴奋作用，会引导摄入更多的高热量食物。为了健康，消费者每天要保证1.5升以上饮水量，“0糖”饮料也别多喝。（记者 王维砚）