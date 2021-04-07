请椰树集团给市场带个好头

乱象不是借口，底线不是上限。比椰树广告还低俗的内容存在，恰恰说明广告法的牙齿还不够锋利，媒体的监督还不够到位，有关部门的执法还不够有力。椰树集团应给市场带个好头，用更高的标准要求自己。这才是企业家精神应有的担当。

因一则广告引发媒体关注并被监管部门立案调查后，椰树集团在官网作出回应，大意是广告没犯法，怀疑媒体炒作，存心想搞垮椰树集团，并将其上升到影响海南开放形象、50万椰农“脱富返贫”以及阻碍落实“一带一路”倡议等高度。对此，网友一针见血地指出，这是反手扣了一顶更大的帽子给媒体。

笔者是批评椰树广告的媒体人之一。批评椰树广告，没有任何想攻击企业的恶意，反而是惋惜这家质量备受认可的企业眼看就要走偏，希望其迷途知返；批评基于广告法的条款，基于媒体的良知，基于众多消费者的真实感受；我们的批评，是想敦促企业放弃打擦边球，专心做好椰汁，进而成为一家受尊敬的企业，成为海南的一张名片。媒体、消费者、监管部门和椰树集团的目标是一致的。

坦陈这些动机后，笔者仍想跟椰树集团交流交流：在消费者眼里，在社会公序良俗的评价标准里，在法律的白纸黑字里，椰树集团到底出了什么情况呢？

首先，椰树集团的回应带偏了节奏，曲解了消费者。消费者抵触的不是“有车、有房、有高薪，肯定有美女帅哥追”这句话，更不是大红大黄、土味十足的美工设计。消费者不忍直视的，只是椰树广告所传递的赤裸裸的软色情信号。无论是身材夸张的“S”形美女说的那句“我从小喝到大”，还是电视广告里堪称“波涛汹涌”的美女奔跑镜头，都是强烈暗示。所以，网友才会说“我给孩子喝椰汁的时候只好先撕掉外标签”“如果包装上没有那个美女就好了”。

其次，广告的价值取向不仅牵涉公序良俗，也有法律红线。广告法规定，“广告应当真实、合法，以健康的表现形式表达广告内容，符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求”，并规定“广告不得含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容”。

消费者很清楚软色情与艺术作品的界限，即便有些消费者力挺椰树广告，也没有否认过椰树集团打擦边球。至于椰树集团是不是已经构成违反广告法，监管部门自有定论，媒体不能越界评判。但站在公序良俗的角度看，法律是社会道德的底线。如果一家企业总是在挑战道德底线，认为只要不受到法律严惩，被舆论批评几句无伤大雅，还乐于享受越黑越红的“流量”，那这家企业恐怕很难受人尊敬。

在关于椰树广告的争议中，有一种声音值得警惕，认为网络上充斥着比椰树广告更低俗的内容，媒体不去批评，反而盯着椰树广告不放，是小题大做、存心搞鬼。

乱象不是借口，底线不是上限。比椰树广告还低俗的内容存在，恰恰说明广告法的牙齿还不够锋利，媒体的监督还不够到位，有关部门的执法还不够有力，扫黄打非、整治软色情的工作还应深入开展。

黄暴低俗、打软色情擦边球，吸引的是成年人的眼球，但被误导的往往是没有判断力的孩子。作为孩子们最喜欢的饮料品牌之一的生产厂家，椰树集团应给市场带个好头，用更高的标准要求自己。这才是企业家精神应有的担当。

这两天，椰树集团官网已见不到那篇回应文章。希望椰树集团能够懂得，椰汁明明是白的，没必要让椰壳染黄。退一万步说，椰树集团如果有什么危机，绝不是因为媒体批评了它的广告，监管部门几十万元的罚款也不会让这家年产值40亿元的企业垮掉。水能载舟，亦能覆舟，危机只会潜藏于消费者抉择之中。还是网友那句话，广告土点没事，别往黄色方面发展，企业就不会黄。