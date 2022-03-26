“孕傻”确有其事还易招来这个病

在生完孩子后，很多新手妈妈经常调侃自己“一孕傻三年”——基本表现是记不住事情、手忙脚乱、丢三落四、以前很有计划的人总出错、没有了时间观念等等现象。回想怀孕前的自己，简直判若两人。

其实，“孕傻”这个现象还真是有生物学基础的。不仅如此，患抑郁症的风险也随之提高，新手妈妈要格外注意。

左脑是“理科生”

右脑更“文艺范儿”

研究发现，人的大脑是有分工的，美国心理生物学家斯佩里博士在多个动物上证实，又通过人类裂脑（一种大脑发育畸形，缺少胼胝体）确定，大脑左右侧在功能上有分工。正常人大脑有两个半球，由胼胝体连接沟通，构成一个完整的统一体，左右两个半球的信息可在瞬间进行交流。他在这个基础上提出了“左右大脑分工理论”，并因此荣获1981年诺贝尔生理学或医学奖。

那么大脑如何分工呢？左脑主要负责逻辑、记忆、时间、语言、判断、排列、分类、理解、分析、推理、抑制、感官等功能，掌管思维、分析和解决问题。因此左脑可以称作“意识脑”、“学术脑”、“语言脑”。右脑主要负责空间记忆、直觉、情感、身体协调、视觉、美术、音乐、想象、灵感、顿悟等，主要掌管情感和创造力。所以右脑又可以称作“本能脑”、“潜意识脑”、“创造脑”、“艺术脑”。

产后左脑被“打压”

助母亲专心育儿

女性生产后右脑非常活跃，左脑的功能会受到抑制。女性在产后照顾婴儿时，更多的是需要直觉、专注等基于情感的功能，使母亲能够更好地理解婴儿时时刻刻的需求，注意与婴儿每时每刻的沟通。

因此，大自然让母亲在产后通过内啡肽和催产素的调节，并接受婴儿反复的感觉刺激而强化，使右脑非常活跃。相比较而言，左脑会受到抑制，那种具体的，记住日期和体重、注意时间、安排作息等等功能会被弱化，妈妈可以腾出更多的精力让位于右脑。

在与母亲产生“情感共鸣”中，婴儿和母亲的杏仁核、边缘系统和右脑之间发生互动，帮助婴儿达到维持生命的重要功能。如进食所必需的良好状态，同时这种状态对于母亲的自主、情绪和心理调节也至关重要。研究者证实，在没有视觉、听觉或嗅觉等感官帮助下，产后母亲仅通过抚摸婴儿的手背就可以从其他两个婴儿中识别出自己的婴儿。

“一孕傻三年”之外

还可能增加抑郁风险

右脑的活跃，除了“一孕傻三年”外，还会增加抑郁症的风险。有很多研究发现，右脑更活跃，或者左脑受伤更容易发生抑郁症，这也解释了为何孕产妇抑郁症风险高于人群平均水平。

因此，新手妈妈们也要多关注自己的心理健康，积极进行自我调节。妈妈的“傻”是为了更好地照顾孩子，而情绪的平静有助于帮助妈妈更好地与孩子互动，且降低抑郁症的风险。

文/车安禄子（北京儿童医院顺义妇儿医院）