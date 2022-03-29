春季疱疹“缠”身 灸这俩穴位预防

走进春天，万物迎来新轮回。春季气候变化无常是带状疱疹高发期。因其多出现在腰部及胸背部，故民间俗称“缠腰龙”“蛇串疮”“火带疮”。

带状疱疹主要特点为簇集水泡，沿一侧周围神经形成群集带状分布，常伴有明显神经痛，老年人和患有慢性消耗性疾病的人容易患病。本病多因情志内伤、湿热内蕴、肝郁化火或气血亏虚，火毒未清，伏于肌肤，阻滞经脉而发。儿童患者往往轻微或无痛，而老年患者则常疼痛剧烈，甚至难以忍受。有的患者皮损愈后也遗留顽固性神经痛，迁延不愈，严重影响生活质量。

预防“缠腰龙”，还要从以下三方面入手：

增强体质，提高抗病能力。早睡早起，养成良好的作息习惯，坚持适当的户外活动，避免过劳。

增进营养。适当多食豆制品、鱼、蛋、瘦肉等富含蛋白质的食物及新鲜的瓜果蔬菜，忌吃辛辣饮食。

情志调节。中医认为不良情志可以化火，因此应保持情绪平和，避免吵架生气，心焦气躁。

再向大家推荐一个扶正祛邪的“良方”——保健灸法。保健灸法是自古以来的防病之术，古语云:“艾叶苦辛，生温，熟热，纯阳之性，能回垂绝之阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿……以之灸火，能透诸经而除百病。”

中医有两个艾灸穴位，助您防病驱邪，提高免疫力：

神阙穴 平衡阴阳、升发阳气、祛瘀除滞、加固肺卫、增强免疫、抵御病邪。

侠白穴 宣肺理气、宽胸和胃，也是治疗带状疱疹后遗神经痛常用穴。

都知道点儿：侠白穴是国医大师贺普仁治疗皮肤科疾病，如带状疱疹、白癜风的常用穴位。贺老认为，皮肤病的本质是气血失和，脏腑失调。而通过艾灸侠白穴可调理肺气，使气血运通畅，肌肤得以濡养，既可用以预防春季肝木上升，脏腑失调所致带状疱疹，又可以用于带状疱疹后遗神经痛的治疗。

文/黄洪伟 罗曦（北京鼓楼中医医院）