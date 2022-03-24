这三个时间段需要“主动”饮水

2022年3月22日是第三十届“世界水日”，3月22日至28日是第三十五届“中国水周”，旨在唤起大众的节水意识，加强对水资源的保护和合理利用，同时也提醒我们每一个人健康饮水的重要性。

水是人体重要的组成成分，是一切生命必需的物质，约占一个健康成年人体重的50%-60%。

水对于人体的作用是至关重要的，人体内所有的生化反应都依赖于水的存在，同时水也负责将营养成分运输到组织，将代谢产物转移到血液进行再分配以及将代谢废物通过尿液排出体外。水还是体温调节系统的主要组成部分，帮助人体保持体温恒定，也起到润滑组织和关节的作用。

水对于我们如此重要，那如何正确喝水就成了我们每一个人都需要学习的健康知识。好的喝水习惯，到底是如何影响着人体健康的呢？正确的喝水方法又是什么呢？

增加饮水量后

身体会发生什么变化？

1.增加饮水，降低肾脏及泌尿系统感染发生风险

一项随机对照试验研究发现，每天额外饮用1.5L水，在随访12个月之后发现，受试者的膀胱炎发作平均次数较对照组减少1.5次。

2.排尿量增多，可能降低肾脏及泌尿系统结石发生风险

汇总多项研究的Meta分析可以发现，在随机对照试验和观察性研究中，高液体摄入患者的肾结石风险分别降低了60%和51%，高液体摄入也与减少复发性肾结石风险显著相关，发生风险分别降低60%和80%。

3.经常饮茶，有助于降低心血管疾病和胃癌发生风险

相关分析结果表明，每天一杯（约236.6ml）茶，可以使心血管疾病的死亡风险平均降低4%；每天一杯茶还可降低2%的心血管事件的发生风险；如果每天摄入6杯绿茶，则可降低21%胃癌的发病风险。

我们每天到底需要喝多少水？

有些情况下可以适当增多

一般健康成人每天需要饮水2700-3000毫升左右，但这个量包括身体代谢产生的水、摄入食物中的水以及通过饮水摄入的水。在温和气候条件下生活的轻体力活动的成年人，每日推荐的最少饮水量为1500-1700毫升（约7-8杯）。

需要注意的是，在夏季高温环境下劳动或运动的人，出汗量会增多，因此，应根据个人的体力负荷和热应激状态，相应适当增多饮水量。

正确饮水有方法

应遵循这三个原则

1.少量多次，避免一次性猛灌

饮水应少量多次，饮水时间应分配在一天中的任何时刻，每次200毫升左右（1杯）。注意千万不要一次猛灌，因为一次性大量地饮水会加重胃肠负担，使胃液稀释，既降低了胃酸的杀菌作用，又会妨碍对食物的消化。

2.主动饮水，尤其是这三个时间段

健康喝水习惯的重要原则之一就是要主动饮水，等到口渴时已经是机体发出了缺水求救信号了。其中，这三个时间段应该尤其注意，加强主动饮水的意识。

时段一：晨起

早晨起床后空腹喝一杯水，降低血液黏度，增加循环血容量。

时段二：睡前

睡觉前喝一杯水（但注意，睡前半小时后不要大量喝水），有利于预防夜间血液黏稠度增加。

时段三：大量出汗后

运动后或大量出汗后应根据需要及时、主动地补充足量的饮水，运动后应补充淡盐水或者运动饮料，补充运动快速大量出汗时丢失的水和电解质。

3.尽量避开冰饮或者含糖饮料

饮水可以选择白开水，茶水、绿豆汤等也是很不错的选择，口感刺激的冰饮或者含糖饮料尽量少选或不选。

特殊情况下

需要适当补充淡盐水

在大量出汗的情况下，比如运动员、农民、军人、矿工、建筑工人、消防队员等身体活动水平较高的人群，注意额外补充水分的同时，需要适当补充淡盐水（浓度为0.9%），主要是为了防止大量出汗导致的钠离子丢失，保持体内电解质平衡、补充钠盐。

钠与我们的血压有着密切联系，过多摄入食盐会影响血压，使血压升高，所以，正常情况下我们需要控制盐的摄入，减少用盐量。但是在大量出汗的特殊状况下，需要为机体适当补充淡盐水，可以购买生理盐水，或者在白开水或茶水中适量加点盐（0.1%含盐浓度），或者选择运动饮料进行适当的补充。

文/张妍

(中国疾控中心营养与健康所副研究员)