中国疾控中心：实施“动态清零”难度比以前大 要更早更快采取措施

人民网北京3月22日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，就时不我待、从严从实从细抓好疫情防控工作介绍有关情况。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，可以从四个方面来看当前我国疫情面临的严峻性、特殊性以及它的特点。

第一，应把当前面临的疫情放在全球第四波新冠病毒流行的国际大背景下考虑。全球第四波疫情起源于非洲，从去年11月开始。从全球来看，当前西太平洋地区处于疫情高峰流行阶段，受我国周边国家及香港特别行政区高位疫情的影响，近期我国境外输入病例明显增多，外防输入的压力明显加大。

第二，从病毒来看，造成第四次全球流行的病毒是奥密克戎变异毒株，这个毒株具有传播速度快、潜伏期短、隐性感染和轻症病例比例比较高的特点。这使疫情防控变得更加困难。

第三，从人群来看，和一年前相比，人群发生了很大的变化。一年以前，每个人对新冠病毒都没有免疫力，现在90%的人通过疫苗接种已经获得了一定的免疫力，有免疫力的人群感染新冠病毒后，出现的症状就比较轻，或者没有症状，不会对个体有更大的伤害。但从疫情防控的角度来看，由于有大量的无症状或者隐性的感染者，使疫情的发现变得更加困难。

第四，从无症状感染者来看，和一年前相比，现在的无症状感染者在疫情传播中的作用已大不一样。一年以前，无症状感染者人数比较少，在疫情传播扩散中的作用非常有限，而现在有大量的无症状感染者，或者是特别轻症的病例，他们在疫情传播扩散中发挥着非常重要的作用。

“基于上述四个方面的考虑，实现‘动态清零’目标的难度比以前更大，这就需要我们更早的发现疫情，更快的采取措施，各项措施的落实需要更彻底。”吴尊友说。