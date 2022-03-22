多家险企共保东航坠毁客机 已启动应急理赔机制

人民网北京3月22日电 （记者张文婷）据交通运输部消息，3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行云南昆明至广东广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。据悉，失事飞机机型为B737－800，于2015年6月22日交付东航云南分公司，机龄6.8年。东航已将该公司所有B737－800执飞航班的飞机全部控制在地面，空中航班落地后将不再执行航班。

事故发生后，东航启动应急机制并开通家属应急援助专线4008495530，成立航空器处置、事故调查、家属援助、后勤保障、法律支持、公共关系、安全保卫、财务保险、客货处置9个专项工作小组，第一时间飞赴事发地点。广州白云国际机场在出口位置设置专人引导MU5735航班接机人员前往临时接待区等待消息。各家保险公司亦启动重大事故理赔应急机制。

多家险企共保东航坠毁客机

据了解，经初步排查，东航MU5735由中国人保首席承保，平安产险广东分公司共保该飞机机身一切险及责任险，中国太保产险跟单承保中国民航联合保险机队航空保险。

截至21日下午18点30分，中国平安共接到4起客户报案。其中，平安养老险接到两起客户报案，平安产险、平安健康险各接到一起报案，目前具体信息正在核实中。

与此同时，多家险企已启动理赔应急机制，主要包括开通24小时客户报案热线，全天候受理客户报案与咨询；主动排查出险客户；开通绿色理赔通道；提供无保单理赔服务；简化理赔手续等。

截至发稿，已有多家险企就东航坠机事件采取应急预案。具体包括中国人寿、泰康保险、新华保险、太平人寿、阳光保险、交银人寿、工银安盛人寿、友邦人寿。

机票本身含责任险

据相关保险专家介绍，根据规定，所有飞机需要投保责任险，范围包括：一是机身险，即飞机在飞行或滑行中以及在地面上发生的造成飞机及其附件的意外损失或破坏；二是第三者责任险，即由于飞机或从飞机上坠人、坠物造成的第三者的人身伤亡或财物损失；三是旅客法定责任险，即由于乘客在乘坐或上下飞机时发生意外，造成旅客的人身伤亡或所携带和已经交运登记的行李、物件的损失等。

其中，旅客责任险在旅客购买机票的时候就包含在内，该保险为强制购买，主要用于保障旅客的人身安全以及财产损失。根据《民航法》第129条的规定，对每名旅客的最高赔偿限额为16600个计算单位。《民航法》还规定，旅客可以以书面形式约定更高的赔偿额。

值得注意的是，旅客责任险与航意险是两种不同的保险险种。旅客责任险是由国家法定航空公司强制购买，目的是为航空旅客提供更加充分的保险保障。一旦发生意外伤害，可以使身故者的亲人和家庭多得到一份保险赔偿，也可以使身体残疾者多得到一份残疾保险金。而航意险是一种商业保险，由乘客自行购买。

附各家保险公司理赔报案方式：

中国人保：开通7×24小时95518专线、柜面、中国人保财险微信公众号、拇指理赔小程序等。

中国人寿：为客户提供寿险APP或微信自助、销售人员通过e店、柜面报案、95519和当地理赔电话报案服务等多渠道、24小时报案受理服务。

中国平安：开通7×24小时理赔服务热线95511，或通过平安金管家完成线上理赔报案与申请。

中国太保：全国统一客服热线95500、“太平洋保险”App、官网和“太平洋产险”“太平洋寿险”微信服务号等多渠道7×24小时接受报案咨询。

阳光保险：开通7×24小时理赔服务热线95510及微信小程序，全天候受理客户的理赔报案与咨询。

工银安盛人寿：通过全国统一客服热线95359及微信服务号、“满e保”app提供二十四小时全方位人工或自助受理客户报案。

友邦人寿：开通24小时客户报案热线：8008203588、4008203588，全天候受理客户报案与咨询。