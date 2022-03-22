奥密克戎来袭 为何老年人更应接种疫苗

“奥密克戎传播的R0值是7到8，它的亚型毒株BA.2达到8的水平，将对高龄人群带来很高的感染风险。”3月20日，在“新冠防疫新进展高峰论坛·2022第一季”在线论坛上，国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，必须对高龄等脆弱人群做好充分的疫苗保护，才可以具备逐步重新开放的条件，对奥密克戎逐步建立免疫屏障，这一点至关重要。

何为R0值，这个指数的高低对于疫情防控的参考价值如何判断，在奥密克戎毒株肆虐的形势下，如何帮助老年人建立对新冠病毒的免疫屏障？

奥密克戎的基本传染数是新冠原型株的2—4倍

“R0值，即基本传染数，是指在没有外力介入，同时所有人对某个传染病都没有免疫力，不采取管控措施的情况下，一个感染到某种传染病的人，会把疾病传染给其他多少个人的平均数。”江苏省疾控中心免疫规划所副所长、主任医师汪志国告诉科技日报记者，若R0<1，则传染病将会逐渐消失，疫情逐渐平息。若r0=1，传染病会变成地方性流行病，r0指数越大，传染性越强，r0值为10就是所谓的“一传十，十传百”。

此前，有研究显示，新冠病毒（原型株）的R0值大致在2—3.2之间，而德尔塔+变异株的R0值约为5—8。最近正在全球流行的奥密克戎毒株的R0值是7—8，它的亚型毒株BA.2达到8的水平。

“但从目前来看，这只是个推算值，因为很多国家已经采取了措施，而且相当数量的人群已经接种了疫苗。不过从R0值来看，奥密克戎来势汹汹，它的传播速度更快，传染性强。”汪志国说，而老年人免疫力相对较低，且大多有基础疾病，一旦发生感染，相较于年轻人，重症和死亡风险更高，所以老年人接种疫苗，对于建立免疫屏障至关重要。

老年人和有基础疾病的人群最需接种疫苗

从全球范围的一组数据来看，在新冠肺炎面前，老年人更为羸弱。截至目前，全球新冠肺炎死亡人数已经超过600万，从各国报道的数据来看，平均年龄都在70岁左右。

根据美国疾病控制与预防中心的统计数据，相较于18—29岁的年轻人，65—74岁人群的住院风险提高了4倍，死亡风险提高了65倍；75—84岁的人群相较于18—29岁人群住院风险提高了8倍，死亡风险增加了140倍；85岁以上的人群，住院风险增加了12倍，死亡风险提高了340倍。

反观国内，在去年8月的扬州疫情中，老年人成为感染病毒的重点人群。在3月18日国新办举行的从严抓好疫情防控工作新闻发布会上，国家卫生健康委副主任曾益新介绍，“扬州疫情共有1388例感染者，其中60岁以上的老人中出现了67例重症。因为老年人多，所以重症的出现率也比较高。1388例中，全程接种疫苗的占比是38%；67例重症中，65例是没有接种或者没有完成全程接种的”。

而在近期的香港疫情中，接种疫苗者的病亡率是0.04%，没有接种或者没有全程接种的，病亡率是1.25%，且病亡者中90%都是老年人。

曾益新指出，从扬州和香港的例子中可以看出，第一，疫苗接种对于预防重症、预防死亡有很好的保护作用；第二，老年人和有基础疾病的人群，是最需要保护的，也最需要接种疫苗。

新冠疫苗的不良反应发生率不比常规疫苗高

截至3月17日，我国2.64亿的60岁以上人口中，有2.1176亿老年人已经完成了全程接种，这意味着还有5200万60岁以上的老年人没有完成全程接种，其中占比最大的是80岁以上人群，完成全程接种的仅有50.7%。

有老年人关心，疫苗的安全性怎么样，打了疫苗会不会加重基础疾病？汪志国表示，“目前从报告的数据来看，新冠疫苗的不良反应发生率不比常规疫苗高”。目前，江苏省已完成近1.96亿剂次的新冠病毒疫苗接种，有些接种者有一过性发热、红肿硬结等轻微反应，但一般不需要采取任何措施，1—3天都能康复，总体来说我国目前新冠病毒疫苗安全性良好。

“根据我国新冠病毒疫苗接种技术指南，患有‘高血压、高血脂、糖尿病’等慢性病的老年人，如果健康状况稳定，药物控制良好，建议接种新冠病毒疫苗。”汪志国说。

有不少老年人认为，自己不经常出省出市，只在家门口就不会感染新冠病毒。在汪志国看来，即使不出远门，感染新冠病毒的可能性依然存在，“比如菜场、农贸集市、商场超市、老年活动室、棋牌室、红白事聚餐场所等是老年人聚集的场所，这些地方常常就是疫情传播的高风险场所”。

汪志国提醒，希望大家更加关心关爱老年人，动员和陪同他们接种新冠病毒疫苗，共同为老年人的健康筑牢免疫屏障。