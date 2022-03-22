盲盒、手办、拼装积木、拼装模型、人偶、毛绒玩具……近年来，基于“热门IP+拼装积木”模式的玩具备受消费者热捧。各类装有精美玩具的盲盒类商品方兴未艾，“收藏玩具”这一细分品类正成为玩具市场的新宠。

日前，易观分析发布《2021年中国收藏玩具行业市场洞察分析》（以下简称《分析》）显示，随着中国居民收入快速增长，由IP（知识产权）主导、更注重产品设计和平台化渠道运营的收藏玩具市场进入爆发阶段。近年来，中国收藏玩具市场年均增速保持在35%以上。预计到2025年，这一市场规模将超过1500亿元。

“玩具并非是儿童的专属。成年消费者选择、购买玩具，更关心其收藏价值和个性释放；成年人在享受玩具带来的乐趣时，则看中其装饰功能和DIY（自己动手制作）的趣味性。”北京姑娘刘珍自称是盲盒“重度爱好者”，已经“入坑”3年多，甚至为装下收藏品在家添置了一人高的透明立柜。

在深圳白领周子文家，拼装积木还原了热门影视剧中的场景。“这是电视剧《老友记》中的咖啡馆，这是电影《哈利·波特》中的霍格沃兹学院……”对自家书房展示柜里的“宝贝”，周子文十分喜爱。

经久不衰的热门IP与做工精美、价格不菲的收藏玩具相结合，是许多成年消费者童年梦想的载体。“高达、奥特曼、漫威超级英雄等正版IP的玩具，小时候买不起，现在有了自己的收入，当然要为梦想埋单。”北京小伙马宏楠介绍，自己的藏品每一个都价值不菲，“有的相当于我半个月的工资。”

《分析》认为，以盲盒消费为主要特征的潮流跟随型消费者群体带火了收藏玩具，并逐步升级为IP达人型消费群体。数据显示，中国收藏玩具核心消费群体已超3000万人，主要集中在一二线城市，预计2025年有望突破1亿人。其中，男、女用户比例近4:6。随着年龄增长，收藏玩具消费者购买的品类更多元、消费力更强。同时，目前国内收藏玩具消费者的人均年消费约为2200元，手办、盲盒、拼装积木等类型产品最受消费者欢迎。

在盲盒之后，收藏玩具的下一个“风口”将会是什么？

据预测，随着潮流跟随型消费者群体的消费升级，盲盒类收藏玩具销量增速将趋缓；与此同时，随着以男性消费者为主的IP达人型消费者群体需求壮大，这一群体将为收藏玩具市场贡献最大增量，相应市场规模有望超过525亿元。机甲、人偶等高端收藏玩具可能成为市场下一个增长点。

据了解，美国、日本等国影视、游戏、动漫的热门IP目前仍在国内收藏玩具市场占据优势地位。今后，中国IP能否成为收藏玩具舞台上的主角？《分析》认为，中国电影、游戏、动漫等市场规模占世界比重均在15%以上；2021年，全球手机游戏营收排行中，中国产品位居前三。在IP偏好上，消费者对中国传统文化IP收藏玩具的热情正持续上升。随着中国文化产业走向全面繁荣，“国潮”有望在收藏玩具领域崭露头角。