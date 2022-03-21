近期，多款新冠抗原自检测产品获批上市，引发关注。

什么叫抗原检测，这和人们熟知的核酸检测有什么区别？为何要增加这种新检测方式？检测准确率如何？什么人需要做？有什么注意事项？人们对这种新检测方式的疑问随之而来。

在接受中青报·中青网记者采访时，上海交通大学公共卫生学院高级实验师邱红玲解释，新冠抗原检测和核酸检测是两种不同的技术手段。

首先这两种检测方式的检测目标不同。抗原检测一般是检测新冠病毒的“外衣”，现在大多是用一种叫作“N蛋白”的蛋白质作为目标抗原；核酸检测则是检测包裹在病毒里的核酸，通常是一小段新冠病毒特有的基因片段。

此外，核酸检测可以通过仪器、试剂对取到的核酸进行百万级、千万级的扩增，即使是仅取到很少量的病毒也能检测出来；但取到病毒抗原不能扩增，取样取到多少，检测目标就是多少。邱红玲认为，抗原检测的准确性及敏感性都低于核酸检测，目前核酸检测依旧是新冠检测的“金标准”。

她同时提到，抗原检测有其优势所在，其中一个就是便捷，不需要机器，自己在家就能操作，较短时间就可以出结果；而核酸检测涉及多个处理步骤，大约需要4-6个小时能出结果。

抗原检测的准确率如何？国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明在3月15日举行的国务院联防联控机制就疫情防控与疫苗接种工作有关情况举行新闻发布会上表示，我们国家已经批准的抗原检测试剂的敏感性在75%-98%，特异性是95%-99%之间。

敏感性和特异性该如何理解？

邱红玲告诉记者，通俗来看，敏感性对应的是“不漏检”的概率，她举例说，以核酸检测结果为参照标准，如果100个阳性结果中，抗原检测能够检出97个阳性，这款抗原检测产品的敏感性就是97%；特异性对应的则是“不误诊”的概率，同样对照核酸检测标准，如果抗原检测检出的100个阳性结果中，有3个是假阳性，那么它的特异性就是97%。

既然核酸检测那么好用，为何还要增加抗原自检测？简单来说，这两种检测方式解决的需求不同。一名正在上海居家隔离的受访者告诉记者，在家隔离这种场景下，如果有抗原自检测产品，她就可以先自行筛查。

邱红玲认为，抗原自检测解决的主要问题，是提高对有感染风险人群的“早发现”能力。她解释，从防疫角度来看，这有利于对感染风险较高的人群进行快速筛查，便于社会疫情防控；从个人健康角度来看，“早发现”也有利于早隔离、早救治，让患者尽快获得医疗资源。

那么，什么人需要做抗原自检测？3月11日印发的《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》明确指出了适用人群：到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员；隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员；有抗原自我检测需求的社区居民。邱红玲总结，适用人群也就是认为自己感染风险较高的人群。

抗原自检测有什么注意事项？从预售的抗原自检测产品说明书不难看出，它的使用类似于家用早孕试纸。邱红玲特别强调，自测取样时，要对自己下手稍微“狠一点”，“因为需要刮下一部分咽喉部或鼻腔内部上皮细胞，才能测到是否含有病毒”。

她同时提醒，测完之后的检测用品要妥善处理。无论是隔离观察自测，还是社区居民自测，都需要注意检测用品必须第一时间密封起来。她说：“抗原检测阳性对应的是一个感染者传染性比较高的时候。所以一旦抗原检测是阳性，为了自己和家人健康及社会安全，请不要随意走动，立即联系社区管理人员或单位等待进一步的处理。”