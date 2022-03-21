电动自行车头盔3.9元 “头等大事”别光图便宜

2020年以来，全国推行“一盔一带”安全守护行动，督促电动自行车驾驶人佩戴头盔。记者发现，骑车人佩戴的这些头盔虽然外形差不多，但质量却良莠不齐。这些头盔能否有效保护骑车人的安全？

价格天差地别 质量差异巨大

在山西太原市相关销售市场及网购平台上，记者发现，在售的电动自行车头盔价格天差地别，最便宜的仅需3.9元，贵的达到数百元。

记者从市场上购买了两款价格分别为40元和170元的头盔。其中标价40元的头盔，有完整外形，内部也有分层结构，佩戴时头部不与外壳直接接触，看似无懈可击。另一款170元的头盔，外壳更坚固，绑带更牢靠，两层结构中间，还多了一层发泡材料缓冲层。

记者首先对两顶头盔进行了1.5米高度西瓜“戴头盔”坠地试验。试验中，第二款头盔保护西瓜没有破损，第一款头盔“保护”下的西瓜直接裂成两半。

随后，在太原交警一处电动自行车登记点的教育展示区，记者利用此处设备，对两顶头盔进行了简易试验。在坠落穿刺高度仅为1米的微缩简易实验中，第一款头盔顶部直接碎裂，头模遭钢锥刺入。第二款头盔仅被刺出小凹点，并未穿透，头模也无可见伤害。此外，第二款头盔始终保持固定状态，而第一款头盔的绑带在遭受撞击时脱开，导致头盔偏移。

全国自行车标准化技术委员会观察员贾永峰认为，无论从简易试验还是实际案例看，当前市场上售卖的电动自行车头盔确实存在较大质量差异。质量差的头盔主要表现为外壳材质低劣、束带不牢靠、缺少发泡材料缓冲层等，无法有效保护消费者头部。

市场大、厂家多 “超七成头盔不安全”

随着2020年“一盔一带”行动展开，大量电动自行车驾驶人开始购买头盔，市场容量过亿。《摩托车、电动自行车乘员头盔国家强制性标准》编制组成员曾长龙告诉记者，自2020年4月以来，电动自行车头盔需求量猛增。近两年，我国电动自行车头盔生产企业，从100多家猛增到500家以上，头盔日产能由20万顶，推高到100万顶左右。但根据他们的市场调研，市场上超七成电动自行车头盔存在安全隐患。

在2021年深圳市计量质量检测研究所头部防护用品实验室依据地方团体标准进行的一次测试中，10款头盔有4款不耐摔，6款约束绑带不牢靠。

太原市电动自行车销售市场中的一些商家表示，如果为了应付检查，“买20元的头盔就可以了”；如果真要确保安全，“就要买100多元带3C标志的”。部分商家“买电动自行车送头盔”，但除两家品牌所送头盔质量较好外，大量商家送的都是没有发泡材料缓冲层的廉价头盔。在记者街访的多名电动自行车驾驶人中，只有一名购买了200元以上的头盔，其他多数受访者的头盔价格集中在20元至40元，这些廉价头盔均无发泡材料缓冲层。

太原市消费者协会副秘书长原晋惠提示广大消费者，要切实提高安全意识，选购电动自行车头盔时，不能一味图便宜，建议通过正规渠道购买口碑好的品牌；购买时要确认产品名称、合格证、厂名厂址、企业资质和执行标准，建议按照摩托车头盔标准购买有3C认证的产品；如果对产品质量有怀疑，可登录国家认证认可监督管理委员会网站，输入产品编码进行查询。她还提醒，头盔的使用寿命一般为塑料材质的3年，碳纤维材质的5年，平时需要存放在干燥通风且无阳光直射处，以持续保持头盔的材料强度。只有这样，真正发生交通事故时，安全头盔才能成为“保命盔”。