北京卫健委：缩短发热门诊患者等候核酸结果时间

在昨日的发布会上，北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂发布北京进一步加强医疗机构感染防控工作的六项措施，全力保障基本医疗服务需求和患者就医安全。

一是严格风险输入管理。坚持人、物、环境同防，全面落实测温验码、室内通风、环境消杀、健康监测、定期核酸检测等制度，做好预检分诊和流行病学问诊，执行住院患者及陪护人员核酸检测应检尽检要求。对于国内新报告本土新冠病毒感染者的地区（地市级）来京就诊人员，第一时间启动流行病学史问询和复查核酸检测，对来自有感染者地区的人员到发热门诊就诊和住院严格落实“1+3”检查。在本市存在疫情中高风险地区期间，对于长期进行门诊血透等延续性治疗患者、长期住院患者和陪护人员，坚持每7天复查核酸，并根据实际情况增加检测频次。

二是严格发热门诊管理。发挥发热门诊哨点作用，发热门诊要应设尽设、应开尽开，24小时开诊。发热门诊就诊患者全部进行核酸检测，在核酸检测结果未反馈前，均应留观。加快发热门诊核酸采样标本送检，缩短患者等候时间，避免患者聚集。充实发热门诊医疗力量，合理确定医务人员班次。接诊入境、国内中高风险地区以及集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊工作人员严格实行闭环管理。

三是严格定点医院管理。定点医院直接或间接接触感染者的人员全部实行闭环管理，做好工作人员进入隔离病区前筛查和防护用品物资储备，严格闭环管理集中居住点排查，对居住点工作人员落实岗前培训、集中住宿、闭环管理、健康监测和高频次核酸检测等措施。做好公共区域通风和消毒，规范医疗废弃物处置和垃圾清运。

四是严格医务人员管理。加强医务人员及保安、保洁、护工、食堂等第三方派遣人员管理，严格落实全员健康监测和定期核酸检测，动态掌握全体员工健康状况和感染风险。保持科室工作人员相对固定，非必要不与医院其他科室人员接触，减少出差、聚会等外出和聚集活动。

五是严格核酸采样人员管理。严格区分来院就诊人员风险等级，采取分区分类安置措施，合理设置应检尽检、愿检尽检、弹窗必检等人员检测点。对于无发热、呼吸道及相关症状，单纯到医院进行核酸检测的愿检尽检人员，单独设置核酸检测区域，优化就诊流程，落实挂号、缴费、采样等环节与发热门诊患者及其他患者分开措施。

六是严格特殊群体就医服务管理。做好常态化疫情防控期间特殊群体医疗服务保障，完善工作预案，细化保障机制，组织实战化模拟演练，重点做好急危重症患者、孕产妇、新生儿、肿瘤患者、肾功能衰竭患者等特殊群体和慢性病患者医疗服务保障，实现医疗服务和院感防控两不误。

李昂提醒广大市民，如有身体不适需要就医时，请主动配合医疗机构进行流行病学调查，自觉遵守院感防控要求，共同维护好医疗机构就诊秩序。下一步，医疗救治和防院感组将继续落实好各项措施，加强院感防控监督检查，全力保障人民群众生命健康安全。