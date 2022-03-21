让更多百姓享受幸福（新视角）

步行5分钟到幼儿园、文化活动站，10分钟到菜市场、卫生站，15分钟到派出所、商场……社区生活圈正逐步从图纸上落到现实，切切实实提升群众的幸福感。

国外一些城市很早就开始探索社区生活圈的建设。以新加坡为例，当地超80%的人口居住在公共住房即组屋。针对这一实际，新加坡政府兴建了100多个邻里中心，分布在组屋区里。在邻里中心，居民可满足就餐、购物等大多数需求，既方便了居民生活，加强了社区互动，又让大城市有了“人情味”。

中国对社区生活圈的探索与规划相对较晚，但已积累了不少有益经验。上海曹杨新村积极改造、修缮旧住房，完善健身区、凉亭等配套设施，优化老旧小区环境；广州蕉门河社区在改造时保留并凸显当地的山水特色，打造舒适的亲水空间，结合绿道、碧道等项目建设，让居民可以“推门见绿、出门见景”；长沙化龙池社区致力于特色餐饮街、夜市一条街建设，吸引和带动各地特色美食进驻，让居民“足不出社区”就能尝遍不同的美食佳肴……在打造社区生活圈时不仅考虑既有设施，也能结合当地实际，实实在在提升了当地居民的生活品质。

不过在实践中，尚存在一些不足。目前，社区生活圈的概念主要在一二线城市落地，中小城市、乡镇等社区生活圈的建设明显滞后。尤其是农村学生，大多数仍要去附近乡镇、县城上学。来回距离远，只能选择在学校住宿。即使在城市里，由于简单按人口划分社区并配置同等公共服务设施，没有考虑不同社区年龄结构、需求结构差异，导致社区配套设施供需不相匹配。此外，国内大部分城市存在商务区、住宅区等各个功能区之间泾渭分明的现象，社区生活圈无法全面覆盖，市民每天仍需在居住地与办公地之间往返，通勤成本高。可见，当下社区生活圈的建设仍存在着不平衡、不充分的现象，仍有不少居民还未享受到社区生活圈带来的便捷。

让社区生活圈惠及更多群众，一方面需要城市规划者破除老旧思维。既要遏制城市“摊大饼”式无序扩张，在新建地区统筹配套设施建设，又要淡化城市里不同功能分区界限，减少人群流动，缓解交通压力，让社区生活圈成为医治“城市病”的一剂良药。另一方面，在乡村地区需继续兴建文化服务站、文化活动室等公共服务设施，推动不同村庄间的基础设施共享使用。同时，打造宜居乡村，留住乡愁。

城镇化进程方兴未艾，乡村也呈现出新的形态。如何让社区生活圈在城乡空间结构、人口结构之“变”中，保持造福百姓的初衷“不变”，考验着规划者的耐心与智慧。结合实际、因地制宜，社区生活圈将造福更多百姓。