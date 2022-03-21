大力推广急救技能（建议）

现实生活中，脑卒中、心跳骤停、意外伤害等突发状况时有发生，而我国院外心肺复苏的成功率偏低。建议有关部门大力推广急救技能，增加培训救援志愿者。

一是加大宣传力度，提高社会公众的急救技能和施救意识。二是有针对性建立起完善的急救培训系统。培训首先从心肺复苏法、海姆立克法等开始，重点培训针对触电、溺水、心梗、噎堵等病症急救；同时，开展脑梗、高血压、中暑、骨折、烫伤等常见伤病紧急措施的培训；普及地震火灾、电梯事故、蛇咬蝎蜇等突发状况的处理措施。三是针对特殊行业从业人员进行重点普及推广，比如教师、警察及餐饮酒店、交通物业等服务行业的一线人员，可以考虑把急救技术作为行业入职培训的一项重要内容。四是将适合学生掌握的急救知识纳入学校教学内容，提高学生安全素养。五是大力发展志愿者以及社区工作人员，对他们进行急救培训，可以在社区内醒目位置公布具有急救技能的志愿者的联系方式，以便发生危险时可以迅速找到救援人员。

总之，希望我们周围“急救达人”越来越多，在关键时刻及时拯救群众生命。

陕西渭南市 闫长生（人民网“领导留言板”网友）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 11 版）