让养老服务更丰富更有质量（金台视线·关注健康老龄化①）

制图：汪哲平

我国是世界上老年人口规模最大的国家，也是世界上老龄化速度最快的国家之一。如何积极应对人口老龄化，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程？如何大力发展老龄事业，让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年？从今天起，本版推出“关注健康老龄化”系列报道，敬请关注。

——编 者

来自国家统计局的统计数据显示，我国60岁及以上人口已达2.67亿，老年人口规模大、老龄化速度快，“老有所养”成为社会公众关注的焦点话题之一。国务院近日印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》指出，老年人需求结构正从生存型向发展型转变，老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分等问题，主要体现在农村养老服务水平不高、居家社区养老和优质普惠服务供给不足等方面。

是住养老院，还是居家养老？如何加强养老服务机构的照护服务能力，为老年人提供安心舒心的养老环境？如何为特殊困难老年人提供充足保障、不断提升老年医疗服务能力？针对这些问题，记者展开调查。

有的养老机构重照顾轻抚慰、重经营轻监管，养老服务供给质量亟待提高

“养老机构装修得都挺好，住得也还行，每隔一段时间安排体检、护理，照顾挺周到。就是生活有些单调，多数时候都是一个人看看书、看看电视，或者和几位老伙计聊聊天，总感觉心里空落落的。”四川成都市读者吴晓华说，无论是居家养老还是选择养老机构，老年人除需要生活上的照顾之外，精神上的抚慰也不可缺少。“现在的养老机构服务大部分比较重视对老年人基本生活的照料和物质方面的关怀，但有的养老机构服务方式较单一，没有多考虑老年人精神层面的需求，专门为老年人精神生活提供的服务还是偏少，老有所养做得较好，老有所乐还做得不够。”

近日，广东深圳市读者王先生反映，有些社区将老年餐桌项目外包经营，又缺乏相应的监督管理，导致服务水平不高。“社区开办老年餐桌的初衷很好，但在具体实施过程中还需更精细化的监督管理。”王先生说。

“现在，养老院最缺的就是人才。”山西运城市读者周先生来信反映，“养老机构里聘请的护工大多没有接受过养老方面的专业培训，只能做到基本生活照料，尤其是对一些失能失智老人的照顾存在严重不足。”据他介绍，中高级养老护理员、心理咨询师、康复人员等都很抢手，不少养老机构开出高薪也找不到符合要求的从业者。

此外，与城市社区相比，农村养老机构的不足更加明显。河南商丘市读者何先生来信反映，他母亲今年刚刚住进村里开办的养老院，却遭遇了一系列问题。“养老院的房间很简陋，护工没有经过培训，一些专业的活，都干不了。而且养老院位置偏远，离医院也远。母亲住在养老院不舒心，好几次嚷着要回家住。一个人回家住子女又不放心，真是两难。”何先生说。

创新居家社区养老服务模式，提升社区养老服务能力

有儿有女的，觉得住养老院很没面子；左邻右舍都是熟人，住在社区可以和老朋友聊聊天；在自己家住了一辈子，习惯了，不愿意去养老院生活……老年人之所以选择居家养老，多多少少都是因为这些常见又不易解决的问题。

“我的腰一直不好，稍长时间行走就会疼，下楼、买菜、去医院拿药都比较困难。”北京读者刘女士说，“儿子前段时间帮我联系了田村社区养老驿站的家庭养老照护床位，驿站每周都会安排人帮我跑医院拿药，还定期安排康复师上门按摩，这可帮我解决了大问题。”

北京海淀区从2020年6月开始实施家庭养老照护床位政策，田村社区养老驿站作为第一批家庭养老照护服务单位，为符合条件的老人申请家庭床位，通过上门进行生活能力及居住环境评估，给老人制定合理的照护方案并签订服务协议，对有需求的老人家中进行适老化改造，定时为老人提供养老服务。

长期以来，居家社区养老服务的地域发展不均衡、服务保障不平衡现象一直存在。2021年11月印发的《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确提出，以居家养老为基础，通过新建、改造、租赁等方式，提升社区养老服务能力，着力发展街道（乡镇）、城乡社区两级养老服务网络，依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务。不少地方创新居家社区养老服务模式，探索并推动建立专业机构服务向社区、家庭延伸。

“近年来我们一直推进社区嵌入式养老服务，一个街道配套一个嵌入式养老院和多个居家养老服务站点。先后引进了多家专业养老服务品牌，建立服务清单，精准对接老人多元化的养老需求。”江西景德镇市民政局养老服务科科长虞华说，用房方面采取社区配建、机关腾退房改建、整合社区资源等模式，明确规定市直机关部门搬迁后的房源优先用于“一老一小”服务设施建设。

《意见》提出，构建居家社区机构相协调的养老服务体系。民政部养老服务司负责人李邦华表示，“十四五”期间，民政部将在社区养老服务方面，重点推进老年餐桌、日间照料、短期托养、互助服务等服务形式，让老年人从家门口走到小区门口就能够享受到身边的养老服务。针对养老机构，强调要提质增效，增强对失能失智老年人照护的能力，同时鼓励养老机构主动上门提供服务。到2025年，全国养老机构护理型床位要达到55%，实现居家、社区、机构三种服务各展所长、融合衔接。

探索养老机构公建民营新模式，关注老年人心理健康问题

“与居家社区养老相比，养老机构最显著的优势在于安全更有保障。大部分养老机构配有专门的看护人员，提供不同等级的护理服务，有些还针对特殊需要的老人开设特别护理服务。”浙江湖州市南浔镇社会事务办公室残联副理事长王建强表示，对于失能、残疾、独居老人，养老机构不失为好的选择。

不过，公办养老机构规模有限，优先接收经济困难的失能、孤寡、残疾、高龄老年人等，而民营养老机构存在服务质量参差不齐，缺乏有效监管等问题。复旦大学社会发展与公共政策学院讲师王雪辉建议探索养老机构公建民营运作模式：“可以按照管办分离的发展思路，由政府出资，招标社会组织或服务团体经营运作，有关部门负责管理和监督。委托经营、租赁经营等模式都是养老机构公建民营的可行路径。公建民营养老机构兼具公益性和商业性，通过加强政策倾斜，不断提升经济实力和服务能力，满足更多老年人的养老服务需求。”

“不论是居家社区养老还是机构养老，都不能忽略子女的重要作用，子女不能因养老体系的健全而转移或推诿责任。”北京师范大学政府管理学院教授张胜军表示，“子女们应基于父母健康程度、养老观念以及父母本人意愿等，与父母一起制定出一套个性化的养老方案，给予父母足够的关心和关爱。”

山西大同市读者王雨恬建议，老年人容易产生孤独感等负面情绪，子女应多关注父母的情绪。“老年人的心理健康水平和所处的生活环境有很大关系，伴侣与子女的照顾是影响老年人心理健康的重要因素，而拥有一种乐观的态度，才能生活得更加积极充实。子女应当鼓励父母开展有益的社交活动，避免认知能力退化和产生心理问题。”王雨恬表示。

（王睿超参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 11 版）