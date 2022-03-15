国家卫健委：3月以来本土疫情累计报告感染者超15000例，波及28个省份

人民网北京3月15日电 （记者张文婷）近期，我国多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，传播快、隐匿性强。在今日的联防联控发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，3月以来，我国疫情发生频次明显增加，感染人数快速增长，波及范围不断扩大，已波及28个省份。疫情防控难度加大，防控形势严峻复杂。

米锋表示，实践证明，我国现行的“动态清零”总方针和一系列防控措施应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，采取果断措施，迅速流调溯源，快速核酸筛查，规范集中隔离，严格社区管控，及时区域协查，查补防控漏洞，不折不扣做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治。

米锋提示，大家要始终坚持戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集、一米线等生活习惯，积极接种新冠病毒疫苗，特别是60岁以上老人更要积极接种。截至3月14日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗31亿9827.2万剂次，完成全程接种的人数为12亿3917.1万人。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙对近期我国疫情进行了详细分析。他提到，今年3月以来，境外输入疫情引发的本土疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大。3月1日至14日，本土疫情累计报告感染者已经超过15000例，波及28个省份。近期吉林、山东、上海、广东、河北等地疫情还在发展中，部分地区的疫情上升速度较快，社会面传播扩散和外溢风险比较高，各地方正加快风险人员筛查、转运、隔离等工作。总体来说，当前本土聚集性疫情呈现出点多、面广、频发的特点，我国疫情防控形势严峻复杂，疫情防控难度加大。目前各疫情发生地应对处置工作正有序、有力推进，疫情整体仍处于可控状态。

雷正龙指出，国务院联防联控机制综合组已经向吉林、广东、山东、河北、云南、黑龙江等地派出工作组，指导相关地区更加坚决果断、科学精准落实防控措施，提高现场指挥效率，加快开展核酸筛查，摸清疫情本底稳住大局；推进流调隔离转运，将风险人员排查管控，应管尽管，尽快控制住局部的聚集性疫情，巩固疫情防控成果。