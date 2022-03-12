吉林新增本地新冠肺炎确诊病例134例

中新网3月12日电 据吉林省卫生健康委网站消息，3月11日0-24时，吉林省新增本地确诊病例134例(轻型126例，普通型8例)，其中吉林市66例、长春市63例、延边州5例；全省新增本地无症状感染者266例，其中吉林市167例、长春市97例、延边州1例、梅河口市1例。以上感染者均已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上人员的密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

3月11日0-24时，全省新增境外输入确诊病例2例，为长春市报告。以上2人3月8日从韩国首尔机场乘坐OZ303航班抵达长春龙嘉机场，入境后即落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、集中隔离医学观察等闭环管理措施，无省内自行活动轨迹。长春市检测其新冠病毒核酸阳性，经专家组会诊，均诊断为确诊病例(轻型)。以上2人已由集中隔离点转送至定点医疗机构隔离诊治。其同航班人员均处于入境后的集中隔离医学观察期，均无省内自行活动轨迹。