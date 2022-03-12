上海11日新增5例本土确诊病例和78例本土无症状感染者

上海市卫健委今早(12日)通报：2022年3月11日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例5例和无症状感染者78例，其中4例本土确诊病例和57例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入新冠肺炎确诊病例22例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

2022年3月11日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例5例。

病例1，女，57岁，居住于宝山区丹霞山路257弄，病例2，男，59岁，居住于嘉定区秋竹路801弄，病例3，女，12岁，居住于徐汇区华泾路880弄，病例4，男，56岁，居住于徐汇区宜山路上海精工工地宿舍，系本市报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5，男，58岁，居住于宝山区永顺路81弄，在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到以上病例在本市的密切接触者3人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

2022年3月11日0—24时，新增本土无症状感染者78例。

无症状感染者1，女，34岁，居住于静安区陆丰路中宝大厦，无症状感染者2，女，21岁，居住于静安区塘沽路747弄，无症状感染者3，女，29岁，居住于虹口区三门路747弄，无症状感染者4，女，39岁，居住于青浦区徐和路165弄，无症状感染者5，男，39岁，居住于闵行区银都路3151弄，无症状感染者6，男，39岁，居住于浦东新区光泽路120弄，无症状感染者7，男，23岁，居住于徐汇区龙吴路1717弄，无症状感染者8，女，43岁，居住于闵行区华漕纪东，无症状感染者9，男，30岁，居住于闵行区江川路1565号，无症状感染者10，男，36岁，居住于闵行区鲁康路555弄，无症状感染者11，女，36岁，居住于闵行区龙茗路513弄13支弄，无症状感染者12，女，39岁，居住于闵行区德宏路2465号，无症状感染者13，女，43岁，居住于浦东新区瓦屑建设路60弄，无症状感染者14，男，43岁，居住于浦东新区博兴路462弄，无症状感染者15，男，20岁，居住于浦东新区栖山路1555弄，无症状感染者16，男，58岁， 居住于浦东新区栖山路1555弄，无症状感染者17，男，40岁，居住于闵行区银都路3151弄，无症状感染者18，男，51岁，居住于宝山区永顺路81弄，无症状感染者19，女，31岁，居住于松江区环城路616弄，无症状感染者20，女，63岁，居住于松江区沪松公路1100号，无症状感染者21，男，29岁，居住于嘉定区陇南路嘉涛路停车场，无症状感染者22，女，57岁，居住于闵行区普乐路425弄，无症状感染者23，男，59岁，居住于闵行区普乐路425弄，无症状感染者24，女，19岁，居住于嘉定区城中路20号，无症状感染者25，女，17岁，居住于嘉定区城中路20号，无症状感染者26，女，44岁，居住于嘉定区宝安公路3705弄，无症状感染者27，女，19岁，居住于嘉定区城中路20号，无症状感染者28，男，43岁，居住于宝山区四元路126号，无症状感染者29，女，41岁，居住于闵行区罗秀路1377号，无症状感染者30，男，33岁，居住于虹口区四川北路1545弄，无症状感染者31，男，24岁，居住于长宁区仙霞西路885弄，无症状感染者32，女，46岁，居住于普陀区灵石路1197号，无症状感染者33，女，56岁，居住于宝山区永顺路81弄，无症状感染者34，女，31岁，居住于宝山区永顺路81弄，无症状感染者35，女，3岁，居住于宝山区永顺路81弄，无症状感染者36，男，77岁，居住于黄浦区徐家汇路388号，无症状感染者37，女，51岁，居住于徐汇区田林十四村，无症状感染者38，男，5岁，居住于宝山区泗塘一村，无症状感染者39，女，57岁，居住于徐汇区宜山路600号，无症状感染者40，女，21岁，居住于徐汇区田林路90弄，无症状感染者41，女，29岁，居住于浦东新区长清路103弄，无症状感染者42，女，34岁，居住于黄浦区车站东路195号，无症状感染者43，女，64岁，居住于徐汇区华泾路880弄，无症状感染者44，女，55岁，居住于徐汇区老沪闵路1039弄，无症状感染者45，女，54岁，居住于浦东新区光辉村，无症状感染者46，男，14岁，居住于闵行区同乐路158号，无症状感染者47，女，18岁，居住于黄浦区西藏南路1739弄，无症状感染者48，男，3岁，居住于松江区茸惠路858弄，无症状感染者49，女，58岁，居住于松江区博安路32弄，无症状感染者50，女，38岁，居住于浦东新区博兴路462弄，无症状感染者51，男，59岁，外省来沪就医人员，无症状感染者52，男，55岁，居住于嘉定区新宝路88弄，无症状感染者53，女，57岁，居住于嘉定区南新路219弄，无症状感染者54，女，56岁，居住于嘉定区娄塘路658弄，无症状感染者55，女，51岁，居住于嘉定区娄塘大北街132号，无症状感染者56，女，49岁，居住于嘉定区娄塘娄南村，无症状感染者57，女，50岁，居住于嘉定区娄塘路626弄，均系本市报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者58，男，69岁，居住于闵行区江川路241弄，无症状感染者59，男，43岁，居住于闵行区江川路303弄，无症状感染者60，男，43岁，居住于黄浦区车站东路195号，无症状感染者61，男，30岁，居住于徐汇区罗城路470号，无症状感染者62，男，33岁，居住于松江区王家厍路55弄，无症状感染者63，女，34岁，居住于徐汇区华发路368弄，无症状感染者64，男，32岁，居住于黄浦区淮海东路89弄，无症状感染者65，女，9岁，居住于金山区学府路1811弄，无症状感染者66，男，2岁，居住于金山区学府路1811弄，无症状感染者67，女，31岁，居住于金山区学府路1811弄，无症状感染者68，女，58岁，居住于金山区学府路1811弄，无症状感染者69，男，26岁，居住于徐汇区梅陇路130号，无症状感染者70，男，6岁，居住于浦东新区听谐路86弄，无症状感染者71，男，28岁，居住于闵行区龙吴路5688弄，无症状感染者72，男，25岁，居住于闵行区申郑路18弄，无症状感染者73，女，35岁，居住于闵行区景谷中路58弄，无症状感染者74，女，10岁，居住于徐汇区天等路430弄，无症状感染者75，女，38岁，居住于静安区茂名北路93号，无症状感染者76，女，40岁，居住于奉贤区万顺路2768弄，无症状感染者77，男，25岁，居住于闵行区晋豪生活广场，无症状感染者78，男，15岁，居住于宝山区长江路868号，在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到以上无症状感染者在本市的密切接触者63人，均已落实集中隔离观察。对无症状感染者曾活动过的场所已进行终末消毒。

2022年3月11日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告22例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院20例，其中来自中国香港17例，来自印度尼西亚1例，来自乌克兰1例，来自新加坡1例。

病例1为中国籍，在香港工作，自香港出发，于2022年3月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年3月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年3月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在香港旅行，自香港出发，于2022年3月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为台湾地区居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2022年3月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7、病例8均为中国籍，病例7在香港就学，病例8暂居香港，病例7、病例8自香港出发，乘坐同一航班，于2022年3月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为加拿大籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年3月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10、病例11均为中国籍，暂居香港，自香港出发，乘坐同一航班于2022年3月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例12为韩国籍，在韩国生活，病例13、病例14均为中国籍，在韩国留学，自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例15为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年3月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例16、病例17均为韩国籍，在韩国生活，自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年3月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例18为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例19为叙利亚籍，船员，自印度尼西亚出发，于2022年3月7日随船抵沪，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例20为中国籍，在西班牙工作，自西班牙出发，于2022年3月8日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例21为中国籍，在哥伦比亚工作，自哥伦比亚出发，经德国转机，于2022年3月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例22为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年3月9日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

22例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者223人，均已落实集中隔离观察。

2022年3月11日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年3月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在韩国工作，自韩国出发，于2022年2月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年3月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年3月9日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年3月9日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者39人，均已落实集中隔离观察。

2022年3月11日0—24时，解除医学观察境外输入性无症状感染者3例。

截至2022年3月11日24时，累计本土确诊431例，治愈出院385例，在院治疗39例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年3月11日24时，累计境外输入性确诊病例4316例，出院3702例，在院治疗614例。现有待排查的疑似病例9例。

截至2022年3月11日24时，尚在医学观察中的无症状感染者632例，其中本土无症状感染者448例，境外输入性无症状感染者184例。