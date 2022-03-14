巩纯秀：推动儿童肥胖防控 护航儿童健康成长

国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院小儿内分泌科主任、中华医学会儿科内分泌遗传代谢学组副组长巩纯秀

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“多措并举应对儿童肥胖 助力儿童健康成长”专场座谈上，围绕儿童肥胖防控问题，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院小儿内分泌科主任、中华医学会儿科内分泌遗传代谢学组副组长巩纯秀建言，要推动肥胖疾病科普和健康教育，减轻肥胖并发症危害，共同守护儿童青少年的健康成长。

近年来，儿童内分泌相关疾病防治越来越受到关注，其中，超重和肥胖问题值得警惕。“儿童期肥胖影响青春期生长发育，严重时还将累及内分泌代谢系统、呼吸系统、骨骼等，对心理、行为、认知及智力产生不良影响，增加成年后肥胖相关慢性病的发病风险。”巩纯秀认为，单纯肥胖症是由遗传和环境因素共同作用而产生的，环境因素中家庭生活方式和个人行为模式是主要的危险因素。

巩纯秀说，解决儿童肥胖问题，要从医疗服务系统配置、医联体联动、数据研究等维度入手。从医疗层面来讲，医务人员要做好科学研究，结合临床数据制定筛查、诊疗指南，划定预防边界，才能真正落实儿童肥胖防控。

针对儿童肥胖早期预防问题，巩纯秀建议，一方面，要充分发挥家庭层面的作用，改善“旁观者”的育儿观念，严格规划儿童的作息时间；另一方面，鼓励学校营造积极向上的氛围，加强肥胖病科普和健康教育，共同助力儿童健康成长。