人身险产品为何需要“负面清单”

近日，中国银保监会人身险部下发了《人身保险产品“负面清单”（2022版）》，与2021版相比增加了9项内容，涉及健康险“短线长做”、医疗险混淆概念、增额终身寿险营销误导等多方面内容。

近年来，随着保险市场的不断发展，人身险产品数量和保费规模也在持续增加，但是相关产品管理水平仍有待提高。今年1月，监管机构就曾对28家险企、42款人身险产品存在的八大问题进行了通报。

健康险、重疾险、定期寿险、终身寿险……与车险、责任险等险种相比，人身险产品种类繁多，相当一部分产品设计复杂、条款冗长，极易产生理赔纠纷。这也成为很多消费者想参保又怕参保的重要原因。此前，中国保险行业协会连续发布“示范条款”的目的也在于规范保险产品条款，减少理赔纠纷。

与此同时，个别公司在短期险设计和销售产品的过程中，使用“自动续保”“承诺续保”等容易与长期保险产品混淆的词句误导消费者。在增额终身寿险的保额递增比例上超过定价利率，存在严重误导隐患。这些问题从表面上看是留下了风险敞口，侵害了消费者利益；从深层次看是公司产品管理粗放、风险合规意识淡漠。

截至2021年底，我国保险公司总资产已接近25万亿元。2021年全年，保险公司原保险保费收入4.5万亿元。可以说，保险业保障能力与水平都有了长足的发展，应该更多地承担起相应的责任和使命。从这个意义上看，保险公司应当对照“负面清单”的要求，持续加强产品开发报备工作的审核把关，及时发现产品设计、定价、精算等方面存在的问题，及时变更、停售类似产品。

对于监管机构而言，需要对保险公司产品开发、销售等行为进行持续监测，坚决打击违规开发保险产品、产品炒停、误导宣传等行为，对发现的违法违规问题，依法对公司采取监管措施或行政处罚。

值得一提的是，在新冠肺炎疫情的蔓延之下，不少保险公司开发的“隔离险”产品，打着“隔离就赔”的口号大肆宣传，既误导了消费者又扰乱了市场秩序，是未来一段时间内监管检查不能忽视的重要方面。

保险产品说到底还是金融产品，作为消费者也需要擦亮双眼，不要相信“天上掉馅饼”，更不能只听销售人员的一面之词就任性“买买买”。从实际需要出发，了解产品属性，看清合同条款，才是购买保险产品的正确姿势。

此外，从行业发展的角度看，“负面清单”还可以持续加大扩容力度，进一步增强相关条款的规范性和约束性；对存在理解偏差、容易造成误导隐患的风险点提前识别、防患于未然。同时，根据不同险企的业务模式精准施策，进而促进保险行业高质量发展，为广大消费者带来实实在在的保障。（于泳）