商敬国：保险业要供给更高质量的健康保险

中国保险行业协会秘书长商敬国

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“推进全民健康 构建多层次医疗保障体系”专场座谈上，中国保险行业协会秘书长商敬国表示，保险业有责任、也有义务主动参与构建多层次医疗保障体系，供给更高质量的健康保险，为提升人们的生活品质贡献应有的力量。

近年来，各地的“惠民保”产品陆续推出，由于这类产品普惠性强、投保门槛低，颇受百姓欢迎，掀起了不小的投保热潮。商敬国认为，在关注“惠民保”的同时，也要全面客观地了解“惠民保”的定位。“受限于较低的保费水平，当前‘惠民保’主要体现在有条件地解决特定问题，未来转向保障更为广泛的商业健康保险、提供更高品质的服务是一个必然选择”。

商敬国认为，健康保险的发展要和国家保障制度紧密结合起来，才能迎来更广阔的空间，提供更高品质的健康保险。“惠民保”的出现为社保和商保的融合协作提供了一种启发，商业保险要认清自身的定位和优势，优化产品设计，满足人民群众多样化的健康保障需求。

如何构建开放共享的健康保险产业生态圈？商敬国说，保险公司供给的商业健康险只是健康保障供给的组成部分，而不是全部。基本医保、健康管理、医院、医药等，每一部分都无法单独完成高质量健康保险供给，所以需要紧密的合作。整个健康保险产业生态圈的有效循环可以带动很多和健康相关的产业发展，但前提是购买端和供给端的相互促进。

商敬国说：“我国商业健康保险市场未来发展的空间非常广阔，也会激发相关的医疗产业、健康服务业等领域发展新动能。希望产业链各个环节能够在市场中找到自己的位置，共同合作，使得人民获得更高品质的健康服务保障。”