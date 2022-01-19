智能门锁安全可靠吗？北京消协实测39款智能门锁

近两年，北京市消费者协会连续对电商平台销售的智能门锁产品开展比较试验及安全可靠性测试，主要试验项目包括“标志检查、指纹解锁测试、信息识别卡防复制测试、防拆报警测试、电路非正常测试、图像识别测试、输入错误报警测试、信息安全测试、按键声光提示风险测试”。

试验发现的问题主要集中在“标志信息不完整、IC卡易被复制、电路可靠性差、无防拆报警功能、图像识别功能安全性差、信息安全性差”等方面。北京市消费者协会向受测门锁企业分别通报了测试结果。

本着促进产品质量提高、最大程度保证消费者权益的精神，在比较试验结果向企业反馈的基础上，2021年4月，北京市消费者协会在北京组织了“智能门锁比较试验企业约谈会”，会上对前期测试中发现的问题进行了分析、标准宣贯和技术交流，同时要求企业限期整改，整改后申请复测并签署产品一致性声明，确保企业申请复测的门锁与市场销售的门锁质量保持一致。

按照北京市消费者协会要求，中家院（北京）检测认证有限公司对18家企业整改后申请的20款智能门锁进复测。复测门锁均未发现首次检测中的问题，安全性和可靠性有较大提升，有助于保护消费者权益。

在复测过程中，希箭、魅锁、海信、黑龙、三星、小燕智能、顶固共七家企业表示首次检测中涉及型号的门锁不再生产，并书面承诺后续生产的门锁将会严格按照标准进行研发生产，把消费者的安全和门锁的品质放在第一位。首次检测存在问题的品牌及产品型号如下：

根据测试结果，为了最大限度保证消费者使用智能门锁安全，北京消费者协会建议，消费者在选购和使用智能门锁时：

1、选购大品牌企业的门锁，并查看和保存包装箱的标志信息，以备门锁发生故障时与企业联系；

2、应注意妥善保管IC卡，防止卡片暴露在外面而被复制；

3、输入密码时应适当遮挡，防止被偷窥；

4、定期擦拭智能门锁，防止通过指纹残留和解锁痕迹推算密码；

5、应选购有防拆报警功能的门锁，在门锁被破坏时可以发出声/光报警，有助于迫使破坏行为停止；

6、若选购具备人脸解锁功能的门锁，应确保具备识别立体面部信息功能。