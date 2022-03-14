山东本轮疫情情况复杂 专家解析四点原因

中新网济南3月13日电 (李明芮)记者13日从山东省疫情防控工作新闻发布会上获悉，山东本轮疫情总体呈现“点多、面广、频发”的特点，病例较多，情况复杂，主要与新冠肺炎的病原在不断发生变异等四点原因有关。

山东省疾控中心传染病防制所所长寇增强在会上分析称，从最先的野生株到阿尔法、贝塔、德尔塔到现在的奥密克戎，新冠病毒一直不断变异。山东本轮疫情由新冠肺炎奥密克戎变异株引发，进化分支有所不同。相比既往毒株，传代速度有所增加。此外，隐匿的感染途径，导致当前的症状监测系统难以发现并及时预警，容易多点触发疫情，引起疫情散发甚至暴发。

寇增强说，该省本轮疫情感染病毒传播链极其复杂，疫情发生的场所和人群比较特殊。首先出现疫情的是学校、工厂、浴室等空间密闭、人员密集、人数众多的场所。一旦病毒引入上述场所，传播更快。同时，山东对奥密克戎变异株防控缺乏实战经验。“新冠肺炎已经在全球蔓延流行两年多时间，山东虽然在春节前后偶有发生疫情，但均被迅速控制，没有造成大规模蔓延，使得社会防控易出现思想麻痹大意，警觉有所放松。”

针对民众较为关注的进口物品安全问题，山东省市场监督管理局二级巡视员邹兴祖表示，山东全域建设专仓，16个市建设运行集中监管专仓47个，对进入该省的进口冷链食品实行集中核酸检测和预防性消毒。自2020年12月10日专仓运行以来，全省累计消毒进口冷链食品243.05万吨，核酸采样检测485.02万份，检出182批阳性食品，全部第一时间封控在仓内，未流入市场。“山东同时构建溯源体系，实现了进口冷链食品从专仓报备到终端销售的全链条溯源。”

据了解，今年以来，山东专仓共入仓进口冷链食品37.2万吨，阳性食品检出量居高不下。今年以来，共有8个市21个专仓检出阳性食品42批，分别来自11个国家，月均检出量是去年的1.45倍，与去年同期相比增长68%。

截至3月12日24时，山东报告现有本土确诊病例756例，本土无症状感染者1170例。确诊病例中，轻型715例、普通型40例、重型1例。(完)