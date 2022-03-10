怎么当好村民健康守护人？——政协界别协商会议热议乡村医疗卫生健康发展

9日上午，华北宾馆一层报告厅。敖虎山委员正准备发言，却被徐安龙委员“抢过”话筒。“关于这个问题，我有话说。”

这是在全国政协十三届五次会议医药卫生界别协商会议上，委员们围绕“促进乡村医疗卫生健康发展”这一话题踊跃发言时的一幕。

“我实地做过调研，发现在江西、陕西等地，因病致贫返贫的现象值得重视，乡村医疗卫生问题直接关系到乡村振兴。”徐安龙委员深有感触地说。

他认为，促进乡村医疗卫生发展，关键靠人，要对那些真正能够扎根乡村的人进行培训，并对他们的行医资质给予政策保障。

接过话筒的敖虎山委员提出“以价值为导向的医疗保健模式”。他在调研中发现，有的地方对乡村医生的绩效考核并非单纯看服务量，而是看综合效果，包括老百姓的发病率、慢病管理、健康意识改善等。

“这一模式值得推荐。当然，在考虑一致性的同时，我们也要考虑到各地的多样性。”敖虎山坦言。

委员们争相发言，气氛十分热烈。

凌锋委员欣慰地介绍，去年她提出的关于在乡村卫生室投放“康复健康小屋”的提案进展显著，已经在全国12个省建立了100个康复健康小屋。

“希望能进一步推广康复健康小屋，完善小屋的评价和管理制度，以点带面，交流经验，真正实现强基层、惠民生。”凌锋说，中国志愿医生团队愿承诺在每个小屋建帮扶工作站，跟村医一起，做村民健康的第一道守护人。

张澍委员在现场分享了一位村医的来信内容，并针对性地提出了“强化村卫生室管理和建设”“建立财政负担的村医养老保障机制”等建议。

“要解决好村医的基本待遇和养老保障，以优惠政策吸引更多高学历、具有一定水平的卫生技术人员在农村从事公共卫生和基本医疗服务。”张澍说。

“基层医疗不应是低水平医疗。”来自湖南郴州的徐自强委员说，怎样打通政策的“最后一公里”，各地应因地制宜，探索符合当地特色、有利于老百姓就医的模式。

针对基层医疗机构设备不足、药品短缺等现实问题，徐自强建议，组建县级医院、乡镇卫生院、村卫生室的县域医共体框架，建立共享信息平台，建立服务基层医生的物流通道。

“这些建议不仅具有很强的针对性、指导性和可操作性，而且非常及时。”参加界别协商会议的国家乡村振兴局局长刘焕鑫说，有关部门已经联合研究起草了一份关于进一步深化改革、促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见，将结合委员们在会上的发言和建议，对文件进行进一步完善，推动相关政策尽早出台。

会议规定时间已经截止，而热烈的讨论仍未停歇。“12位委员的发言从理念、思路、具体工作举措等不同层面提出了一系列建议，我要把这些建议带回去认真研究，推动乡村医疗卫生体系整体能力提升。”国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任王建军说。