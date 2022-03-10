这十条专属于女性的营养常识要牢记

今年的三八妇女节刚过，各位女性朋友都是怎么度过的呢？我们都知道，女性在社会的各个方面是非常重要的存在，有很多事情非女人不可，近年来女性在不同领域的亮眼表现，不仅让人们更加重视女性力量和女性权益，也让女性自己更加关照自身的感受，其中就包括身心健康方面。

关爱女性健康、精准补充营养成为更多人的共识，因为与男性生理构造的不同，女性在营养方面有专属于自己的知识，不同阶段的女性，有着不同的健康问题，这些专属于女性的营养健康知识，你都知道吗？

1.动物血更有助于女性补铁

对于女性健康而言，生理期带来的特殊性不可忽视，平时应该更注重补铁，建议通过饮食来调节。在保证一日三餐中应有的瘦畜肉40-75克以外，补充动物血、肝脏都是不错的选择，建议在日常饮食中注意适量补充。如果是备孕妇女，建议每周补充一次，量无需太多，25-50克就够。

2.女性过分防晒，可能导致缺钙

美白、防晒、瘦瘦瘦，是女性躲不开的热门话题。不过，凡事都得有个度、有方法，比如过分防晒也会带来健康的问题——缺钙。人体摄入钙之后，如果想要被有效地吸收利用，就必须有维生素D帮助，而晒太阳是获取维D的最重要途径。如果盲目为了防晒而不晒太阳，那么钙的补充可能就是一个问题。建议即使夏天日照强烈，也尽量选择在早上或者傍晚气温不那么高的时候，留20分钟给户外活动，晒晒太阳。

3.不吃主食的减肥方法不合适女性，最佳减肥速度应控制在每周两斤

身材好纵然让人羡慕，但不是只要能瘦就对，更不是瘦得越快越好。那些不吃碳水、节食甚至绝食的方法不能盲目尝试，想要健康减肥，还是得营养均衡、控制进食量，管住嘴的同时增加运动量，让机体处于能量负增长水平，才能保持健康的体态。需要注意的是，女性的减肥速度应控制在每周两斤左右最佳。

4.女性孕前体重不是越重越好

当女性步入婚姻，开启人生另外一个阶段的时候，如果有意愿孕育宝宝，那么在备孕的时候，女性应该先把自己的体重调整至适中状态（BMI为18.5-23.9㎏/m2），过胖或过瘦对于孕期都是不利的。另外，BMI的计算公式是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字。

5.孕吐严重，需摄入适量碳水化合物保证脑组织对葡萄糖的需要

怀孕后，孕妇的营养健康状况直接影响着母子双方，因此，全家的中心任务就是怎么给孕妇吃。在孕妇早孕反应较重的情况下，应早晨吃一些馒头、面包干、饼干等干性的食品，也就是一些碳水化合物，保证脑组织对葡萄糖的需要，预防酮症酸中毒对胎儿的危害。应该尽量避免油炸及油腻食物和甜品，防止胃液逆流而刺激食管黏膜。另外，为减轻早孕反应还可适当补充维生素B1、B2、B6及C等。

6.孕期孕妇对铁的需求量明显增加

孕妇缺铁有可能会引发严重的后果，缺铁容易并发先兆子痫、引发产褥感染和胎儿缺铁性贫血等，因此，这个阶段应着重加强铁的补充。

7.孕期最后三个月，铁、碘和蛋白质都容易缺乏

到了孕末期，也就是最后三个月，孕妇对铁的需求量增加之外，对碘和蛋白质等的需求量都会有所增加，因此，孕妇要有针对性地补充富含碘和蛋白质的食物。

8.“坐月子”期间需注意饮食清淡、细软、易消化

“坐月子”是我国的传统习惯，“月子”坐得好不好，对于婴儿以及女性今后的健康状况尤为关键。在这段时间里，刚经历过分娩的女性不仅要注意营养，而且还需注意饮食清淡、细软、易消化，相对一般人群，哺乳期女性还应补充鱼禽肉蛋奶及大豆等富含优质蛋白质和维生素A的食物，注意补钙。

9.乳母的乳汁分泌量与饮水量有关

哺乳期女性如果想要增加泌乳量，应该注意多喝水补充水分。一般来讲，哺乳期女性推荐的饮水量为2.1升/天；如果按照一杯200毫升容量来计算，哺乳期女性应该每天喝够10杯水。

10.更年期女性往往受到骨质疏松的困扰

更年期女性的骨质疏松会带来安全隐患，容易导致骨质脆性增加，发生易于骨折的全身性骨代谢性疾病。需要注意的是，骨头汤对预防骨质疏松没有什么益处，不如摄入牛奶和大豆制品。另外，晒太阳也是补钙的必要手段。

作为“半边天”的女性，在社会的各个方面都是非常重要的存在，也可以说，女性的伟大无可替代。近年来，我国发布了一系列重大方针政策，《国民营养计划2019-2030年》将生命早期1000天营养健康行动列为六大行动之一，《健康中国行动（2019-2030年）》将合理膳食行动、妇幼健康促进行动列入重大行动。

亲爱的女性朋友们，不论你是学生党，还是上班族，或是已经退休在家；不管你是单身，还是已经结婚步入家庭，甚至有了宝宝成为妈妈……不同身份、处在不同人生阶段的女性们，在关心家人的同时，一定别忽视了自己，好的营养才有好的健康。文/张妍

（中国疾控中心营养与健康所副研究员）