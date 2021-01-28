乘坐长途车或私家车的人，坐几个小时车后，往往觉得颈部很不舒服，原因是什么呢？

作为乘客，常见的坐姿是腰腿放松，枕部紧贴座托，看起来已经很舒适了，但坐久了脖子还是不舒服。这是因为，座托只能支撑后脑勺，颈后是空的，缺乏足够的承托。所以，坐长途车时可以带个高度合适的U型枕，架住悬空的脖子，就会舒适很多。

有时坐车时间长了，乘客难免犯困，睡着睡着头就歪向一边。头颈缺乏支撑，在汽车颠簸过程中不停甩动，容易造成颈部肌肉、关节和椎间盘损伤。很多人睡着时上半身也会过于歪斜，这种睡姿腰部悬空，骶尾部受力，腰椎处于折角状态，加上上下颠簸，不仅容易出现腰痛，还会增加椎间盘突出的风险。所以，在车上睡觉最好也枕着U型枕，给脖子一个支撑，也保证睡着后身体不会歪向一边。坐副驾的乘客可以把椅子放倒，枕在U型枕上睡觉。但要提醒的是，乘客最好不要睡觉，避免影响应对突发事故时的反应速度。

另外，有些人上车后习惯玩手机打发时间，或工作需要必须用手机。但汽车颠簸使头颈部上下震荡、左右摇晃，伸颈低头的状态下，落在颈椎上的重量增加数倍，更容易损伤颈部。车上看手机，也要保证腰背部贴紧、颈后不空，使颈椎保持自然放松的状态，并且将屏幕放到合适的距离和高度。如果达不到，时间不能太久，最好不超过5分钟。

当然，由于汽车座托的形状、角度和个人背部高度不同，相匹配的靠枕很少，常需要个人化调整。如果太薄，起不到承托作用；太厚则使颈椎呈屈曲状态而得不到放松。如果实在没有合适的枕头，还可以灵活使用衣服或者围巾，临时卷成“小枕头”来使用。

（广东省中医院大骨科主任林定坤 脊柱专科副主任医师苏国义）