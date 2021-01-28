热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

长途坐车备个U型枕

2021年01月28日07:51 来源：人民网-生命时报

乘坐长途车或私家车的人，坐几个小时车后，往往觉得颈部很不舒服，原因是什么呢？

作为乘客，常见的坐姿是腰腿放松，枕部紧贴座托，看起来已经很舒适了，但坐久了脖子还是不舒服。这是因为，座托只能支撑后脑勺，颈后是空的，缺乏足够的承托。所以，坐长途车时可以带个高度合适的U型枕，架住悬空的脖子，就会舒适很多。

有时坐车时间长了，乘客难免犯困，睡着睡着头就歪向一边。头颈缺乏支撑，在汽车颠簸过程中不停甩动，容易造成颈部肌肉、关节和椎间盘损伤。很多人睡着时上半身也会过于歪斜，这种睡姿腰部悬空，骶尾部受力，腰椎处于折角状态，加上上下颠簸，不仅容易出现腰痛，还会增加椎间盘突出的风险。所以，在车上睡觉最好也枕着U型枕，给脖子一个支撑，也保证睡着后身体不会歪向一边。坐副驾的乘客可以把椅子放倒，枕在U型枕上睡觉。但要提醒的是，乘客最好不要睡觉，避免影响应对突发事故时的反应速度。

另外，有些人上车后习惯玩手机打发时间，或工作需要必须用手机。但汽车颠簸使头颈部上下震荡、左右摇晃，伸颈低头的状态下，落在颈椎上的重量增加数倍，更容易损伤颈部。车上看手机，也要保证腰背部贴紧、颈后不空，使颈椎保持自然放松的状态，并且将屏幕放到合适的距离和高度。如果达不到，时间不能太久，最好不超过5分钟。

当然，由于汽车座托的形状、角度和个人背部高度不同，相匹配的靠枕很少，常需要个人化调整。如果太薄，起不到承托作用；太厚则使颈椎呈屈曲状态而得不到放松。如果实在没有合适的枕头，还可以灵活使用衣服或者围巾，临时卷成“小枕头”来使用。

（广东省中医院大骨科主任林定坤  脊柱专科副主任医师苏国义）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn