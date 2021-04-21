这些颈椎病信号别忽视

颈椎不舒服是个很普遍的现象，普遍得让人“麻木”。所以当颈椎出现一些小不适时，总有人想着忍一忍就过去了。不过，有时候忍一忍不会“风平浪静”，反而会让病情更加“惊涛骇浪”。

广东省中医院大骨科主任林定坤教授提醒，不要忽略颈椎病的早期信号，及早干预，才能延缓控制疾病的进展，避免最后不可挽回的结局。

磕碰了一下头部

竟四肢乏力走不动？

近日，45岁的刘阿姨由家人推着轮椅来到省中医院颈椎病诊疗中心就诊。经过问诊，林定坤教授团队侯宇医生得知：刘阿姨三天前坐公交时，由于公交车急刹车，头在扶手上轻微磕碰了一下，之后就开始出现四肢乏力的情况，并且日益加重。到就诊时，已经到了要在搀扶下才能走路的地步。

经过详细的体格检查，医生发现刘阿姨的四肢病理征阳性、腱反射亢进、肌力下降，都是指向颈脊髓的损伤。而核磁共振检查也证实了这点。

医生进一步了解得知，刘阿姨其实在受伤之前，就已经时常在走路时，有“踩棉花”般踩不到地的感觉，还出现过拿东西拿不稳的情况，好几个水杯都打烂了。

其实，刘阿姨受伤之前的这些情况，都是颈脊髓功能受损的早期表现。但此前医生建议她完善检查，系统治疗，刘阿姨却认为可能只是更年期症状，一直没放在心上。

正是多次对颈椎早期发出的“求救信号”不上心，才酿造了这次受伤后的严重损伤。

坐车时不慎受伤，颈椎受到外力的冲击，原有的压迫物瞬间对脊髓形成冲击，导致脊髓的严重损伤，功能迅速下降。

最终，广东省中医院脊柱专科团队为刘阿姨进行了手术治疗。但是，因为脊髓功能长期的慢性压迫损伤，以及外力冲击带来的瞬间损伤加重，需要长期的缓慢康复，甚至会无法恢复。

这意味着刘阿姨日后的生活，可能都离不开家人的照顾。

颈椎问题早发现

六大信号要警惕

林定坤提醒，严重的退变性颈椎疾病，是从轻微的症状慢慢发展的。当疾病侵袭时，我们的身体并非不为所动，它会及时地向我们发出求救信号，如果我们能早一点识别这些信号，就能早一点发现问题，早一点将疾病扼杀在摇篮里。

那么，日常生活中有哪些信号，提示需要注意的呢？

1.脊髓型颈椎病的早期症状：

2.走路迈出第一步有些吃力；

3.走路时有“踩棉花感”；

4.在写字、扣扣子、系鞋带、持筷子等手部精细操作上有困难，动作笨拙；

5.有客观感觉障碍（对刺激的感觉衰退）；

6.拿东西的时候容易拿不稳、掉落。

林定坤提醒，出现以上任意一条症状，就应该到医院进行诊查。不要讳疾忌医，充分了解自身情况是非常重要的。要及早对疾病进行干预，延缓、控制疾病的进展，避免最后不可挽回的结局。

支招：颈椎养护这么做

如何通过日常养护，预防颈椎疾病？专家支三招——

招数一：挺腰端坐

挺腰端坐的状态下，脊柱处于直立状态，最契合脊柱的生理状态，对脊柱的损害能够减少到最低。同时，挺腰端坐的坐姿也能让你的脊柱肌肉变得协调起来，有效地保护颈椎。

招数二：防寒保暖

做好防寒保暖的工作，能够让颈椎免受风寒湿所侵袭。佩戴围巾、穿高领衣服等都能够对颈椎起到保暖作用。同时，大家还可以通过热敷的方法祛除风湿、通经活络，改善局部血液循环。

招数三：量身配枕

枕头在颈椎的日常养护和颈椎病的康复中扮演了十分重要的角色：承托头颈部，维持颈椎曲度，保持颈椎的稳定性，让颈部的肌肉、韧带、椎间盘还有小关节等及时得到休息。

在枕头的选用上，是没有统一的标准的。每个人的颈椎所适用的枕头是不一样的，最好也征求专业医生意见挑选个性化枕头。