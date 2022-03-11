以人工智能辅助基层慢病管理

今年政府工作报告提出，提高医疗卫生服务能力。随着慢性病患者尤其是老年慢性病患者比例的攀升，庞大的慢性病群体不仅给基本公共卫生服务造成负担，也增加了医保基金的运行压力。对此，科大讯飞董事长刘庆峰代表认为，“将人工智能全科辅助诊断技术和智能语音外呼能力应用于基层慢病管理，有助于提升居民健康获得感，推进健康中国建设”。

人工智能技术在基层医疗的应用，为解决慢病管理问题提供了新思路。刘庆峰代表建议：将智能语音外呼作为公共卫生服务手段纳入《国家基本公共卫生服务规范》，以解决基本公共卫生服务人员短缺、家庭医生签约服务获得感低的难题；出台人工智能慢病管理模式的管理规范、评价标准及考核要求，将基于人工智能的基层精细化慢病管理服务纳入医保收费目录，以鼓励人工智能慢病管理模式的规模化应用。