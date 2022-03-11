强化防病意识  提高早诊水平（履职风华）

多年来，我一直关注慢性疾病防控。可以说，慢性病已经成为威胁我国居民健康的一类疾病，也是影响国家经济社会发展的公共卫生问题。

我通过长期调研发现，我国慢性病防控存在“三高三低”的问题：“三高”包括发病率高、病死率高、经济负担高；“三低”包括知晓率低、早诊率低、全程规范管理率低。

我建议，要尽快构建三位一体的慢性病协同防控体系。一是医保与商保的协同，支持商业健康保险发展，健全多层次慢性病防控保障体系；二是医院间的协同，以病种为单元建立慢性病专病医联体，形成防、诊、治、康复为一体的慢性病全程管理体系；三是在线在位的协同，建立线上线下相结合的慢性病防控服务模式。

当前，许多患者的钱花在了慢性病的晚期治疗，因此一定要早期干预，减少重症。在医保与商保协同方面，华西医院已经和太平洋保险公司开展试点，比如说患者体检时发现了有肺部结节，他去买了太平洋保险，华西医院就会负责给患者进行系统的随访管理，最终目的是不希望晚期肺癌的发生，使综合治疗费用大大降低。这对病人来讲是节约，对保险公司也是如此。同时，对医务工作人员来讲，这也是一次转变，不仅要注重治病研究，还要强化防病意识，提高早诊水平。

（本报记者 徐 蕾整理）