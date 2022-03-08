“千里”携手，护航农村心理健康（履职风华）

作为一名全国政协委员，这些年，用心用情履职尽责的参政议政热情，始终在我心中涌动。经过多次深入调研，我注意到农村地区对心理帮扶有着较大需求，但由于缺乏顶层设计支持，心理帮扶一直是乡村振兴整体规划中的薄弱点。

去年，一次偶然的机会，我阅读到北京师范大学心理学部林丹华教授及团队撰写的调研报告《让困境儿童真正走出困境》，他们在近一年时间里，对农村心理帮扶工作的现状进行了深入详细的调研和分析，提出了众多专业建议。而这些恰恰是我想深入了解的。

通过多方咨询，我获得了林教授的联系方式。从“偏远农村的心理辅导工作如何才能更有实效”到“心理服务的师资如何才能专业且持久”，我们开展了多次“云端交流”。共同的使命情怀令我们一见如故、相谈甚欢。

今年两会，我带来了《关于开展农村心理帮扶，助力乡村振兴战略》这件提案。我建议，围绕重点人群，及时推出可落地、见效快、实效高的具体心理帮扶项目；加强农村地区心理服务资源建设，建立“永不撤退”的农村心理服务队伍。

（本报记者 刘乐艺整理）