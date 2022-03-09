直播预告：防治慢性肾脏病，我们能做什么？

今年3月10日将迎来第17个“世界肾脏日”。近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。由于慢性肾脏病起因隐匿，没有特异的临床表现，往往不容易被发现，常被称为“沉默的杀手”。那么，慢性肾脏病的发生与哪些因素有关？哪些人容易患上这类疾病？在临床上都有哪些治疗手段？在日常生活中，该如何呵护肾脏健康，预防慢性肾脏病的发生？

3月10日14:30，华中科技大学同济医学院附属同济医院肾内科主任徐钢将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肾脏疾病防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介

徐钢，二级教授、主任医师、博士生导师，华中科技大学同济医学院附属同济医院肾内科主任、中华医学会肾脏病学分会常委、中国医师协会肾脏病分会全国常委、中国医院协会血液净化管理分会全国常委、中华预防医学会肾脏病预防与控制专业委员会副主委、中国研究型医院学会肾脏病学专业委员会副主委、湖北省医学会肾脏病学分会第八届主任委员、湖北省医师协会肾脏病分会主任委员、湖北省肾脏替代治疗临床医学研究中心主任，多次承担国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目、 国家自然科学基金重点国际合作项目及国家自然科学基金面上项目等。

擅长：原发性和继发性肾小球疾病、尿路感染以及慢性肾脏病、血液净化等。

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