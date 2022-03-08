直播预告：世界肾脏日 关注糖尿病人肾脏健康

今年3月10日将迎来第17个“世界肾脏日”。近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。肾脏病不仅会引起肾衰竭和尿毒症，还会引发高血压等一系列严重疾病，危害人体的健康。

为普及肾脏病知识，3月10日10:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请西安交大一附院肾脏病医院副院长蒋红利做客直播间，就糖尿病人的肾脏健康话题与公众进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

蒋红利，主任医师，博士研究生导师，西安交大一附院肾脏病医院副院长。中华医学会肾病分会委员，陕西省医学会肾脏病分会主任委员，陕西省血液净化质量控制中心主任，华人医师协会肾脏病分会常委兼秘书长，中国医院协会血液净化中心管理分会常委，中国非公医协肾脏病透析专业委员会常委，《中国血液净化杂志》《国际移植与血液净化杂志》《西安交通大学学报医学版》编委；《中华肾脏病杂志》及《中国中西医结合肾病杂志》特约审稿人。

如何收看直播：

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