“干细胞化妆品”能“美颜抗衰”？别交智商税！

2021年9月，国家药监局在其官网发布科普文章《“干细胞化妆品”是个伪概念》

人民网北京3月9日电 （记者孙红丽）“干细胞”这个概念近几年相当火，跟它相关的东西往往会让消费者感觉高大上、充满科技感。某些商家宣传的“干细胞化妆品”号称能“美颜抗衰”，这是真的吗？

近日，上海市市场监管局微信公众号发布了一起案例，某化妆品经销商在其发布的化妆品广告中宣称含有“干细胞”成分涉嫌虚假广告被处以罚款。

上海市场监管部门提醒消费者应增强科学安全用妆意识，理性看待广告和宣传内容，谨防商家虚假、夸大的宣传用语，购买化妆品前需仔细辨别其成分，切忌轻信虚假广告。

“干细胞美颜抗衰”广告宣传虚假违法

根据发布的案例，浦东新区市场监管局执法人员在网上巡查时，发现某化妆品有限公司在其发布的化妆品广告中宣称含有“干细胞”成分。

经查，当事人是一家化妆品经销商，发布“某品牌干细胞GF肽分子修护面膜”的产品广告，宣称“保证干细胞及美容成分的鲜度与品质，使用时通过ESSENCE面膜液融合瞬间释放活性成分”“全效美颜面部护理紧致抗衰，彻底攻克衰老烦恼”等内容。

其销售的“某品牌干细胞GF肽分子修护面膜”为一般补水类化妆品，组成成分不含干细胞，涉嫌虚假广告。

上海市场监管部门表示，当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款“广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者”的规定，构成发布虚假广告的行为。根据《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款的规定，浦东新区市场监管局对当事人处以罚款，并责令当事人在相应的范围内消除影响。

“干细胞化妆品”是个伪概念

上海市场监管部门指出，2021年6月底，国家市场监督管理总局发布了《关于加强干细胞广告监管的工作提示》。针对现在市场上大量含有“干细胞”内容的广告，声称能抗衰、美容、控糖、抗癌等，明确指出：目前除已有成熟技术规范的造血干细胞移植治疗血液系统疾病外，其他干细胞治疗仍处于临床研究阶段，尚未进入临床应用阶段；目前在卫生健康部门备案的干细胞临床研究，仅有1项涉及糖尿病的临床研究；目前在卫生健康部门备案的干细胞临床研究中无干细胞在抗衰、抗癌、美容方面的研究。

记者了解到，2021年9月13日，国家药监局在其官网发布科普文章《“干细胞化妆品”是个伪概念》指出，干细胞，俗称“万用细胞”，是一类具有自我更新能力的多潜能细胞，在一定诱导条件下可以增殖并分化为其他类型的细胞。2021年国家药监局修订发布的《已使用化妆品原料目录》中，未收录名称含有“干细胞”的化妆品原料。目前，国家药监局未注册或者备案任何干细胞相关的化妆品原料。

国家药监局还指出，在植物的茎端和根尖的分生组织中，存在一群特殊的细胞，这些细胞是植物根、茎、叶、花生长的源泉，因此常被称为“植物干细胞”。“植物干细胞”本质上是一类植物细胞，只能分化为其他类型的植物细胞，不能分化为人的细胞。

在《已使用化妆品原料目录》中，收录了一些植物来源的化妆品原料。这些植物来源的原料添加至化妆品中，主要通过其植物化学成分发挥作用，与其是否为植物的分生组织无必然关系。一些商家宣称化妆品中含有“植物干细胞”，容易使消费者误解认为植物分生组织对人的细胞具有分化作用。

上海市场监管部门提示，化妆品企业应依法依规经营，为公众提供安全高质量的化妆品，不要擅自生产含有干细胞的化妆品，也不能非法宣称含有干细胞，一经发现，监管部门将按照相关法律法规查处。