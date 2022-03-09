67.9%受访者期待降低婚恋成本

关于青年婚恋，你期待什么样的议案提案？在全国两会召开前夕，中国青年报社社会调查中心通过中青报全媒体平台，进行了一项题为“你最关心哪些两会议题？”的全国两会青年期待调查。截至2月28日16时，共有72242人参与。

调查显示，婚恋方面，73.7%的受访者表示主要困扰是经济压力大，63.9%的受访者认为是工作繁忙没时间，52.9%的受访者表示是社交圈太窄。此外还有：缺乏可靠的交友渠道（49.9%）和集体/社会活动太少（43.8%）。

关于青年婚恋，大家期待什么样的议案提案？调查中，67.9%的受访者期待提高公共服务水平，降低年轻人的婚恋成本；52.4%的受访者希望出台婚恋交友平台从业准则，加强违规举报处理；50.7%的受访者期待青年组织帮助单身青年拓展交友圈；48.2%的受访者期待移风易俗，动员全社会摒弃婚嫁陋习；45.2%的受访者建议主流媒体提供婚恋、情感咨询等公共服务。

80后白宇欣（化名）已经走入婚姻，她感觉女性在婚姻和家庭中，需要承担的责任多于男性，而随着女性越来越独立，会更加追求自我价值的实现。在这样的情况下，需要全社会对女性有更多的理解，鼓励男性与女性共同分担家庭生活的责任。

某一线城市公职人员徐军（化名）说，现在网络骗局层出不穷，一些不法分子利用婚恋交友平台制造陷阱进行诈骗，非常难以识别，希望有关部门严格审查。也希望政府或青年组织牵头，成立交友平台，为年轻人把好安全关。