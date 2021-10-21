八成受访者用过两个及以上交友软件

如今，青年是社交平台上活跃的人群，他们愿意结识更多志同道合的人。在青年的线上社交领域，也推出了很多相关软件，吸引着年轻人注册加入。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2011名受访者进行的一项调查显示，89.0%的受访者使用过交友软件，拓展交际圈（65.3%）和打发无聊时间（64.3%）是受访者使用交友软件的目的。

受访者中，男性占45.4%，女性占54.6%。00后占18.0%，90后占48.6%，80后占27.9%，70后占4.7%，其他占0.8%。

80.0%受访者使用过两个及以上交友软件

北京某高校本科生周颖（化名）使用过很多款交友软件，她觉得有的软件操作界面清晰，可以跟感兴趣的人快速聊天，但有的软件操作起来比较复杂，需要相互匹配成为好友才能交流，“我最初想接触一些异性，但可能自己条件要求比较高，有很多人都‘滑’了我，但被我‘滑’的，可能30个人中都不一定有一个（在交友软件中，右滑通常代表喜欢）”。

调查中，89.0%的受访者使用过交友软件。交互分析发现，90后受访者使用过的比例更高（91.9%）。

本科生刘倩使用过两款交友软件，她觉得一款主打高校学生的交友软件更加符合自己的需求，可以接触到不同类型的学生群体，“不仅可以认识异性朋友，还可以聊一些学术、求学上的话题，像专业课学习、保研等。还有的资料卡上会标注实习，就可以了解一下他们实习的具体工作”。

刘倩介绍说，自己比较喜欢的一款交友软件，有心动设置，只有两个用户互相都选了心动，才可以匹配，“有的软件没有这样的匹配机制，很容易就能发起对话，但给人的感觉比较草率。像我可能在软件推送的20多个用户中，一个‘心动’也没有，大概一两周才会有一个，但是一旦能够发起对话，相对来说是互相比较认可的”。

不过，刘倩也感觉随着交友软件用户的增多，配对的质量也在下降，“后来卸载了一款软件，感觉什么样的人都有，乌烟瘴气”。

数据显示，80.0%的受访者使用过两个及以上交友软件，其中使用过2-3个的占54.4%，使用过4-5个的占21.0%，使用过5个以上的占4.6%。

用交友软件，90后更多为了拓展交际圈，00后更多为了打发时间

“我用这类软件，不是为了脱单。主要想多认识一些人，像有学金融数学方向的，我就会向他们了解一下以后的求学方向，包括职业规划等。还有一些是‘清北’的同学，也想从他们那里获得一些学习规划建议。”刘倩说，交友软件在满足自己社交需求的同时，也会有一些娱乐的功能，“无聊的时候可以随便看看。有个软件带有‘飞行’功能，也就是随机匹配，可以随意闲聊一会儿”。

在使用交友软件的目的上，65.3%的受访者是为了拓展交际圈，64.3%的受访者是为了打发无聊时间，其他还有谈恋爱（32.6%）和浏览人物美图（32.2%）等。

交互分析显示，在90后受访者中，选择拓展交际圈的比例（67.1%）更高，在00后受访者中选择打发无聊时间的比例更高（70.4%）。

“平时有些感想，不适合发在朋友圈里，就会在这些平台上分享，也可以满足自己交流的愿望。”北京某高校研究生乔俊宇觉得，在使用交友软件时，可以畅所欲言地分享自己的想法和经历。他感觉在这类软件上有很多愿意分享自己想法的人，慢慢地也就能找到志趣相投的朋友。

虽然没有在交友软件上实现谈恋爱的愿望，但周颖觉得，通过这类软件也可以达到拓展交友的效果。“跟以前的网恋差不多，可以保持一种神秘感，在交友的同时体验不断探索的乐趣，确实为我们这些年轻人提供了一种消遣。像平时‘社恐’的人，可能在软件上能敞开心扉地聊天，也算是一种心灵寄托”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 穆怡璇