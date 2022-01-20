延长产假不利女性就业？专家：明确带薪产假成本分担机制是关键

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）的进展和经验做法情况举行发布会。

在中央《决定》出台之后，很多省份延长了产假，但是有一些女性担心，延长产假期间她们的工资会减少，不利于她们未来的就业。如何平衡生育支持政策和女性就业之间的关系，减少她们的顾虑？

对此，中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健表示，关键就在于能不能够带薪产假真正落地，特别是要明确假期的成本分担机制。

宋健认为，育儿分担机制是必须要明确的，否则可能就会影响女性的收入保障，甚至是加重女性的就业歧视。各地目前进一步明确生育相关假期成本分担机制，生育成本要由国家、企业和家庭共同分担，要利用多种措施，比如政府的补贴，税收减免手段，也要适当分担一下用人单位的成本，这样就能减轻家庭，特别是育龄女性的后顾之忧。

“带薪产假作为一种重要的生育时间支持的措施，在家庭的内部是有助于夫妻之间时间的安排，对于母亲产后的健康恢复以及新生婴儿得到妥善照顾方面具有不可替代的作用。”宋健强调。