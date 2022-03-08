直播预告：青光眼的治疗方案如何选择

青光眼是常见的眼科疾病，而且严重损伤患者的视功能。青光眼的治疗主要有药物、激光和手术三种方式。其中药物治疗可以是青光眼的单独治疗方案，也可作为激光或手术治疗的补充。

3月8日10:00，北京同仁医院青光眼科主任、教授王涛将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就青光眼诊治的相关问题进行分享。

专家简介：

王涛，北京同仁医院青光眼科主任、主任医师、教授、博士研究生导师。首都医科大学青光眼临床诊疗与研究中心副主任。中华医学会眼科学分会青光眼学组委员；中国微循环学会眼微循环专业委员会常务委员；中国医师协会眼科医师分会青光眼专业委员会委员；欧美同学会中国留学人员医师协会眼科分会委员；北京中西医结合学会眼科专业委员会副主任委员；北京医师协会眼科医师分会青光眼专业委员会副主任委员。

擅长：青光眼、白内障的诊断和手术治疗。尤其在难治性青光眼的诊断和手术、各种复杂类型的白内障手术、各种青光眼白内障联合手术等方面具有丰富经验。

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