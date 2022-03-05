直播预告：早诊、早治是控制青光眼的最好方法

青光眼是一种常见的不可逆性致盲眼病，多见于老年人，患病率随着年龄增长而逐渐上升。但因其早期症状无特异性，半数以上患者对自身疾病无从知晓或缺乏足够认识，耽误早期诊断和治疗，导致不可逆转的视神经损伤。那么青光眼怎样做到早诊、早治？

3月7日10:00，首都医科大学附属北京世纪坛医院眼科主任、教授卢艳将做客“人民好医生”健康科普直播间，对于青光眼诊治等系列问题进行一一解答，千万不要错过。

专家简介：

卢艳，首都医科大学附属北京世纪坛医院眼科主任、教授，知名眼科专家，博士研究生导师。中华医学会眼科学会神经眼科学组委员，中国医师协会眼科分会青光眼委员会委员，北京医师协会眼科分会青光眼和神经眼科委员会副主任委员，北京医师协会眼科分会理事，首都医科大学眼科学院青光眼诊断治疗与研究中心副主任。

擅长：青光眼诊断和手术及微创手术包括360度小梁切开、粘小管成形术，血管性眼底病变诊断治疗、白内障手术+人工晶体植入术、屈光性人工晶体植入，飞蚊症激光治疗。视功能损伤与修复。

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