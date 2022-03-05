合理引导游戏时间 不宜走极端

“不宜走极端，完全不让孩子们打游戏也很难真正实现，而是要合理利用时间，玩游戏不能过度。”

近年来，国家有关部门持续对游戏行业进行整顿，剑指未成年人沉迷网络游戏等问题。全国人大代表、杭州技师学院教师杨金龙早在2020年全国两会上就提出建议，用“刷脸”技术来实现“实人认证”，以“实人认证”为基础，建立防沉迷防过度消费系统等。2020年下半年，杨金龙就陆续收到相关部门的书面答复，介绍有关政策正在制定中，这让他备受鼓舞，“提出建议管用，实现上下联动，履职积极性更高了”。

此后，对游戏的规范管理持续进行，杨金龙也一直关注，他认为近年来年轻人沉迷游戏的问题有了明显改善，在此基础上，还需要全社会共同努力，游戏开发商要注意内容和情节对年轻人的影响，家长要更关心对孩子的教育和引导，学校要为孩子们提供更丰富的文体活动，综合施策，逐步改善这个问题。

杨金龙表示，2021年8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，提出严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

谈及一些防止未成年人沉迷网游的措施，杨金龙表示：“我认为不宜走极端，完全不让孩子们打游戏也很难真正实现，而是要合理利用时间，玩游戏不能过度。另外，值得注意的是，现在游戏有社交属性，有的孩子玩游戏，可能就是小伙伴都玩，这样大家才有共同语言。家长也不能推卸自己的责任，有的小孩沉迷游戏，是不是说明家长的引导和教育存在缺失？为什么别的孩子就没这么沉迷，这些都是需要考虑的。从游戏本身来看，内容要正能量一些。有些游戏内容比较残酷，甚至血腥，小孩子可能会沉迷其中的角色，对身心健康不利。所以，游戏开发和后期审核上要严格把关，内容最好是益智类的。游戏开发者要思考，一款游戏出来后，内容和情节对社会有没有危害，对小孩有没有危害。”

杨金龙称，现在对游戏行业进行了一些限制，包括时长等，除了控制，还要合理引导。要减少孩子们玩游戏的时间，就要给他们提供更多的选择，用更有意义的事情来填充空余时间。比如，各级各类学校要多提供一些文体活动，让学生们在学校的课余活动再丰富一些，在学习之余可以多参加体育活动，有益身心健康，也能培养更多爱好，提高格调。此外，家长也要更重视，小孩的习惯是可以培养和规划的，家长多用心陪陪孩子，也多提供一些兴趣爱好活动，对于玩游戏也立一些规矩，有助于培养孩子的自律。 (记者 李泽伟)