推进检查结果互认 让患者少折腾

去医院看病做检查，换一家医院就要重新检查一遍，既浪费钱又浪费时间。这个困扰患者已久、群众反映强烈的“老大难”问题，如今有了实质性解决方案。国家卫生健康委等多部门近日联合印发《医疗机构检查检验结果互认管理办法》，明确医疗机构应按照相关原则，开展检查检验结果互认工作，自今年3月1日起施行。

检查结果互认难，是因为利益受损、风险增大等原因，导致部分医院和医生对此持消极态度。只要主观上不情愿，客观原因就不难找：设备与试剂不同、操作程序和标准不统一、小医院技术不可靠、医疗风险不好控制和分担……这些困难随便拿出一个，就会成为阻碍结果互认的“拦路虎”。医院之间的关系如何处理，医保与医院怎么互动，更是决定这项工作成败的关键。

过去医院和患者是一对一的关系，双方增进互信即可。但结果互认牵涉到多家医院，没有互信就很难互认。互信需要在“一患多医”之间建立，这是过去不曾出现的现象，亟须出台与之相适应的规则。

首要的规则，是建立风险防范与责任分担机制。将医疗事故归咎于外院检查质量不高，外院认为解读结果有偏差等，相互之间如此推责与互损，只会让纠纷变得更加复杂和难以调和。建立第三方分担机制，推出“结果互认责任险”等险种，用共济保障等方式降低责任与风险。建立专项基金，针对结果互认导致的医疗损害进行理赔等，这些措施利于消除顾虑。

医院疏通信息交流渠道，是做好结果互认的前提。影像资料、电子病历等，倘若可以及时跨院调阅，结果互认就能更精准高效。医院内部医务人员之间很好沟通，当医生对本院的检查结果有异议时，可以与相关医技人员当面交流。但医生和外院的医技人员隔着距离，且彼此之间不认识，交流难以进行。互联网可消除物理阻隔，应探索构建“互联网+结果互认”这一互联网诊疗新模式，用创新化解新问题。

医保与医院，也没必要避谈利益。做检查属技术劳动，解读结果也是。有时医生对于一项检查，需动态观察、反复对照，甚至多学科会诊，“结合临床分析”也是常见的检查“结果”，而分析需要付出技术劳动，这类互认是否可适当收费，值得探讨。医院算小账，会因结果互认而减少收入，医保算大账，会因重复检查减少而节省开支。医保节省的钱，远大于医院减少的收入，社会医疗总成本大幅降低。医保可用这些钱提升民众的福利，也可考虑适度回馈医院。

稳步推进结果互认，更需谨记，互认的是结果，重要的是过程。检查水平有高低，却可在过程中成长，借普及结果互认之机，倒逼标准统一，将质量提升到相互愿意认可的高度。互认项目起初不宜贪大求全，应先少后多、先易后难，逐步扩围。推出政策框架只是第一步，此后还需通过探索与创新，使规则不断细化、模式日益成熟，进而持续做大这块民生蛋糕，最终让患者花更少的成本，获得更优质的服务。（罗志华）