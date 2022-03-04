中消协“查验宝”升级 避坑钟表黑维修

昨天，中国消费者协会联手中国商业企业管理协会，将“企业售后服务电话查验宝”名表维修查询板块全面升级，为消费者提供可靠信息，帮助消费者避开钟表黑维修。据悉，这是中消协“慧眼计划”中的一项具体举措，也是“2021年3·15晚会”曝光钟表维修乱象后的后续消费监督维权工作。

近年来，名表维修领域山寨维修、黑维修盛行。消费者通常会遭遇黑维修店以假乱真、小病大修、恶意损坏、低价诱导等多种恶劣手段的坑害，几万元、几十万元的名表被“修”成废品的现象并不罕见。中央电视台2021年“3·15晚会”上揭露的名表维修行业乱象令人触目惊心。

山寨维修、黑维修通过互联网等渠道明目张胆进行宣传，对消费者极具欺骗性，为帮助消费者识别真假钟表维修店，改变名表维修领域消费者因信息严重不对称所导致的权益受损局面，2019年初，中国消费者协会在“企业售后服务电话查验宝”中增加了名表维修查询板块，但是缺乏具体门店的信息。此次升级后，不仅可以查到占手表零售总额90%以上的67个主要名表品牌以及主要名表维修商在中国大陆地区的客服联系方式，还可以查询到1297家品牌商、经销商、维修商官方授权名表维修店的具体名称、logo、地址、联系电话和服务时间等信息。

消费者可以通过电脑或者手机登录中消协官网，点击“企业售后服务电话查验宝”查询。消费者直接输入品牌名称，点击“搜索”，即可以找到所有的授权店。（王薇）