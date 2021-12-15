中消协测评50款App 网约车、餐饮外卖问题多

本报讯（记者 王薇）下载了App注册后想注销，可所有页面都找不到注销的条件；想关闭推送，翻遍了App却找不到关闭个性化推荐的路径。近日，针对App账号注销及自动化推荐退订功能，中国消费者协会对50款App进行了测评。昨天，中消协正式发布测评报告。结果显示，在测试的50款App中，4成App存在不能顺利注销问题；1成App在自动化推荐退订方面存在问题。其中，网约车、餐饮外卖类App在两项测评内容上存在问题数量较多。中消协对存在问题的万顺叫车、嘀嗒出行、百合网、翼支付、淘宝、快乐购等进行了点名。

本次测评依照“吃住行游购娱”等与消费者日常生活关系密切的原则，基于App不同下载量，选取了网络约车类、即时通信类、网络支付类、网上购物类、餐饮外卖类、交通票务类、房屋租售类、用车服务类、网络直播类、在线影音类共10类，每类5款共50款App作为测评对象，测评内容为是否可以顺利注销App账号及退订自动化推荐两项内容。

测评结果显示，在是否可以顺利注销App账号方面，50款App中有20款存在不同程度问题，占总排查比例的40%。存在的主要问题为：一是未注明注销条件。涉及的App为万顺叫车。二是注销条件设置不合理。涉及的App为嘀嗒出行、百合网、翼支付、淘宝、快乐购、饿了么、麦当劳、枫叶租车和1905电影网。三是注销流程设置不合理。涉及的App为Soul、TT语音、南方航空和腾讯视频。四是经人工审核方可注销，但人工审核存在无人受理、承诺时限过长（超过15个工作日）或者承诺时限不明的情况。涉及的App为爱抢购、禾适外卖、南方航空、萌果和抱抱直播。五是无法通过App直接注销。涉及的App为6人游、携程租车和腾讯视频。

在自动化推荐退订方面，50款App中有5款App存在不同程度问题，占总排查比例的10%。存在的主要问题为：一是App未向用户提供关闭自动化推荐的方式。涉及的App为曹操出行、翼支付和禾适外卖。二是App内关闭自动化推荐的方式过于隐蔽。涉及的App为滴滴出行和支付宝。总体来看，网约车、餐饮外卖类在两项测评内容上存在问题的App数量较多，房屋租售类5款App表现较好，在两项测评内容上均没有发现问题。

针对本次测评中发现的问题，中消协将向App所属企业分别发送限期整改建议并进行约谈劝谕。如相关企业未能及时整改，中消协将依法开展后续监督工作。