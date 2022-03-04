中高风险地区学校如何做好疫情防控？

中高风险地区学校疫情防控工作是教育系统疫情防控的突出重点。特别是在返校开学之际，师生跨省流动增加，校园疫情风险不容忽视。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊近日在国务院联防联控机制新闻发布会上对中高风险地区学校和师生如何做好疫情防控进行回应。

刘培俊介绍，在各地开学前，教育部要求各地各校始终保持疫情防控领导体制、应急机制、指挥体系高效运行，统筹落实开学方案与返校措施，统筹做好常态防控与应急处置，统筹实现人员健康与校园安全。

据介绍，教育部对中高风险地区学校和师生的防控做了统一部署，原则是中高风险地区学校暂缓开学，中高风险地区师生暂缓返校，等待当地疫情明显好转、风险等级降低后再行安排，安全有序返校开学。

中高风险地区学校做好疫情防控的具体要求是什么？刘培俊介绍，具体要求有以下五项：

第一，中小学校开学，一省一策。特别是中高风险地区的学校要等待当地疫情得到有效控制，风险等级降低后再行返校。

第二，高校返校，一校一案。中高风险地区的高校师生员工，包括有中高风险地区旅居史的师生员工，返校暂缓安排。目前，有部分高校也采取了一种方式，就是如期开学、暂缓返校、线上教学，等疫情放缓、条件允许，再全面返校。

第三，师生健康监测，一人一档。强化全体师生返校前的健康监测，对返校前师生员工以及与其共同居住生活人员健康状况、近期行程轨迹进行了解，精准到人，一人一档，确保每一位师生员工进入校园是安全的、健康的。

第四，校内校外防护，一并加强。严格落实疫情防控的常态化防控措施，加强师生员工的健康教育，在校内坚持戴口罩、勤洗手、多通风，保持安全社交距离等健康生活方式，在校外要加强个人防护，远离疫情风险。

第五，线上线下教学，一体安排。中高风险地区学校根据本校的教学计划，结合当地的疫情形势，要安排好线上教学和线下教学，特别是要保证好暂缓返校学生的学习，支持他们的线上学习。线上学习重点保质量，线下学习重点保安全。

“各地都有一个共同的目标，科学、精准、有效防控疫情，把疫情风险降到最低，让教育教学有效开展，确保学生健康成长。”刘培俊说。（宋晨、徐鹏航）